【港股市況】小米績後曾跌半成　內房造好、億達中國乾升12倍　恒生指數升百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股高開逾百點。小米 （01810） 績後偏軟跌0.8%，ATM升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾6%，恒指高開160點，開報17684點，科指升1.1%，報3595點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢︰

【10：34】美團 （03690） 轉跌近1%，騰訊 （00700） 升0.3%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%。大市升幅收窄至約74點，報17598點，科指升0.5%，報3573點。

【10：20】億達中國 （03639） 升幅擴大至12倍，高見6.5元破頂，成交8.2萬元。

【10：16】南南資源 （01229） 回吐幅度擴大至2成，低見0.34元。

【10：13】億達中國 （03639） 乾升3倍，破頂高見2元，僅涉12宗成交或6.3萬元。

【10：04】小米 （01810） 最新跌半成，低見9.31元。

【10：02】中鋁國際 （02068） 回吐12%，低見1.96元。

【09：49】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見9.5元。

【09：48】內房升幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （2007） 升逾9%，雅居樂 （03383） 升逾5%，龍湖 （00960） 升一成。

【09：44】完美醫療 （01830） 績後升逾2%，高見3.14元。完美醫療半年收益按年減少17%至6.7億元，純利跌30.4%至1.5億元，中期息減26.6%至0.13元。

【業績｜醫美】完美醫療中期息13仙 半年少賺三成

【09：41】新冠藥概念股反彈，康希諾生物 （06185） 升逾3%，三葉草生物 （02197） 升逾6%，復星醫藥 （02196） 升2%。

【09：38】騰訊音樂 （01698） 升6%，高見23.85元創上市後新高。

【09：36】港交所 （00388） 早段升3%，高見297.8元。

【09：34】南南資源 （01229） 中期虧損約2.41億元，比去年同期虧損2964萬元有所擴大，股價今早回吐14%，低見0.365元。

【09：29】人行、銀保監日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升逾5%。

【09：25】【鋰電股】贛鋒鋰業彈高逾2% 擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

【09：24】【新股IPO】凌雄科技2436首掛高開近4% 一手帳面賺90元

【09：21】小米 （01810） 績後偏軟跌0.8%，ATM升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾6%，恒指高開160點，開報17684點，科指升1.1%，報3595點。

【騰訊700回購】騰訊業績公布後連續4日回購 再斥3.5億元

【09：14】期指開報17750點，升189點。

【09：09】深交所公告，港股通標的證券名單發生調整併自24日起生效，調入海昌海洋公園 （02255） 。

【08：43】齊合環保 （00976） 今早復牌。

【08：43】金侖 （01783） 開市前公布短暫停牌。

【08：38】小米 （01810） ADR較港低0.4%。小米第三季營收704.73億元人民幣，按年跌9.7%，好過預期的701.62億元人民幣；列賬虧損14.76億元人民幣；經調整淨利21.17億元人民幣，按年跌59.1%，好過預期的19.86億元人民幣。

【小米季績】小米第3季營收跌9.7% 經調整淨利21.17億人幣勝預期

【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平 內地疫情影響可控

【08：34】【復星系】復星據報擬出售阿里巴巴旗下菜鳥物流股權 套現10億美元

【08：32】恒指黑期升約160點，報17691點，道指期貨升58點，報34269點。

【08：16】【石油股】中海油據報擬售美國資產 套現20億美元

【07：47】【電子煙】思摩爾委任王鑫為公司執行董事 即日起生效

【07：45】港股ADR收報17645點，升122點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。美滙指數應聲跌，道指最多升163點，收升95點，報34194點；標指升23點，報4027點；納指升110點或0.99%，報11285點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩