  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】小米績後挫近4%、美團續跌0.7%　內房造好、碧桂園大升11%　恒生指數午後初段升約100點（不斷更新）

股市 13:32 2022/11/24

分享：

分享：

港股市況不斷更新

小米 （01810） 績後跌近4%，美團 （03690） 續軟跌0.7%。阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.4%。內房股造好，碧桂園 （02007） 升逾11%，龍湖 （00960） 升9%。恒生指數高開160點，早段曾升235點，高見17759點，其後升幅收窄，一度轉跌，恒指半日升90點，報17614點，成交500億元。科指升0.7%，報3579點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

即市走勢︰

【13：31】多想雲 （06696） 股價反彈21%，高見0.67元。

【13：09】碧桂園 （02007） 午後初段升幅略擴大至逾12%，高見2.68元。

【13：04】造車新勢力向上，其中理想汽車 （02015） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【13：03】億達中國 （03639） 升幅收窄至9成，報0.95元，成交224萬元，今早曾大升13倍至7.01元。

【13：00】恒指午後初段升約100點，報17624點，科指升0.7%，報3581點。

【12：43】【業績｜醫美股】醫思健康半年盈利削半至8005萬元　未再回應私隱專員公署共用客戶資料批評

【12：00】恒指半日升90點，報17614點，成交500億元。科指升0.7%，報3579點。小米 （01810） 績後跌近4%，美團 （03690） 續軟跌0.7%。阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.4%。內房股造好，碧桂園 （02007） 升逾11%，龍湖 （00960） 升9%。

【11：43】【大行看法】高盛：料明年中國GDP增4.5%　若內地落實開關、H股反彈幅度會較A股更大

【11：41】恒指曾轉跌，最新升約44點，報17568點，科指升0.2%，報3564點。

【11：35】黄金相關股向上，紫金 （02899） 升近3%，招金 （01818） 升逾2%，中國黃金 （02099） 升近1%，山東黃金 （01787） 升4%。

【11：30】上證半日跌0.1%，深證跌0.02%，創業板指升0.1%。

【11：17】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 分別升逾1%，恒生 （00011） 升0.4%，東亞 （00023） 升0.7%。

【11：08】大市最新轉跌2點，報17521點，科指跌0.3%，報3543點。美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【11：08】【汽車股】吉利預告明年部分車型將加價　加幅介乎2000至6000元人幣不等

【10：50】香港航天科技 （01725） 未止跌，股價再跌逾16%，破底低見5.58元。

【10：37】【異動｜內房】龍湖碧桂園齊升逾一成　國常會稱將適時降準

【10：34】美團 （03690） 轉跌近1%，騰訊 （00700） 升0.3%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%。大市升幅收窄至約74點，報17598點，科指升0.5%，報3573點。

【10：20】億達中國 （03639） 升幅擴大至12倍，高見6.5元破頂，成交8.2萬元。

【10：16】南南資源 （01229） 回吐幅度擴大至2成，低見0.34元。

【10：13】億達中國 （03639） 乾升3倍，破頂高見2元，僅涉12宗成交或6.3萬元。

【10：04】小米 （01810） 最新跌半成，低見9.31元。

【10：02】中鋁國際 （02068） 回吐12%，低見1.96元。

【09：49】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見9.5元。

【09：48】內房升幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （2007） 升逾9%，雅居樂 （03383） 升逾5%，龍湖 （00960） 升一成。

【09：44】完美醫療 （01830） 績後升逾2%，高見3.14元。完美醫療半年收益按年減少17%至6.7億元，純利跌30.4%至1.5億元，中期息減26.6%至0.13元。

【業績｜醫美】完美醫療中期息13仙　半年少賺三成

【09：41】新冠藥概念股反彈，康希諾生物 （06185） 升逾3%，三葉草生物 （02197） 升逾6%，復星醫藥 （02196） 升2%。

【09：38】騰訊音樂 （01698） 升6%，高見23.85元創上市後新高。

【09：36】港交所 （00388） 早段升3%，高見297.8元。

【09：34】南南資源 （01229） 中期虧損約2.41億元，比去年同期虧損2964萬元有所擴大，股價今早回吐14%，低見0.365元。

【09：29】人行、銀保監日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升逾5%。

【09：25】【鋰電股】贛鋒鋰業彈高逾2%　擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

【09：24】【新股IPO】凌雄科技2436首掛高開近4%　一手帳面賺90元

【09：21】小米 （01810） 績後偏軟跌0.8%，ATM升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾6%，恒指高開160點，開報17684點，科指升1.1%，報3595點。

【騰訊700回購】騰訊業績公布後連續4日回購　再斥3.5億元

【09：14】期指開報17750點，升189點。

【09：09】深交所公告，港股通標的證券名單發生調整併自24日起生效，調入海昌海洋公園 （02255）

【08：43】齊合環保 （00976） 今早復牌。

【08：43】金侖 （01783） 開市前公布短暫停牌。

【08：38】小米 （01810） ADR較港低0.4%。小米第三季營收704.73億元人民幣，按年跌9.7%，好過預期的701.62億元人民幣；列賬虧損14.76億元人民幣；經調整淨利21.17億元人民幣，按年跌59.1%，好過預期的19.86億元人民幣。

【小米季績】小米第3季營收跌9.7%　經調整淨利21.17億人幣勝預期

【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平　內地疫情影響可控

【08：34】【復星系】復星據報擬出售阿里巴巴旗下菜鳥物流股權　套現10億美元

【08：32】恒指黑期升約160點，報17691點，道指期貨升58點，報34269點。

【08：16】【石油股】中海油據報擬售美國資產　套現20億美元

【07：47】【電子煙】思摩爾委任王鑫為公司執行董事　即日起生效

【07：45】港股ADR收報17645點，升122點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。美滙指數應聲跌，道指最多升163點，收升95點，報34194點；標指升23點，報4027點；納指升110點或0.99%，報11285點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【富士康】鄭州iPhone組裝廠員工與檢疫「大白」爆肢體衝突　富士康：電腦技術錯誤引致補貼額出錯　蘋果稱已派團隊坐陣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升44點、納指期貨升0.2%
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升44點、納指期貨升0.2%
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【世界盃】日本反勝德國、個別日股有得炒？　球迷凌晨涉谷街頭狂歡（有片）
【世界盃】日本反勝德國、個別日股有得炒？　球迷凌晨涉谷街頭狂歡（有片）
【港股市況】小米績後挫近4%、美團續跌0.7%　內房造好、碧桂園大升11%　恒生指數午後初段升約100點（不斷更新）
【港股市況】小米績後挫近4%、美團續跌0.7%　內房造好、碧桂園大升11%　恒生指數午後初段升約100點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款