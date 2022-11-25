【恒指夜期】中央出手救內房　夜期續升66點（不斷更新）

中國出大招，以內銀向內房企業融資，規模達萬億元人民幣，以工行出資逾6500億元最多，同一時間，以國家隊掃入工行H股，以防市場反應敏感，部署嚴密，反映今次勢要解決內房危機，在如火如荼之際，夜期升勢持續，收市升66點，收報17722點。

【內銀股】9厘息工行獲險資舉牌曝光 太平人壽增持工行H股至5%

北水走資25億 沽盈富換馬碧桂園

北水走資25億元，連續3日走資，累計85.1億元；事實上，近12日已有7日走資，反映港股反彈至萬七至萬八點水平後，內地資金轉審慎。北水跟政策走，淨買碧桂園 （02007） 、碧服 （06098） 各3.3億及1.9億元，勁沽盈富基金 （02800） 12.4億元，反映內地資金沽整體大市而個別揀股。

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內房物管股造好、碧桂園大升兩成 小米績後跌3% 恒生指數反覆升137點

港股反覆升逾百點。內房物管股造好，碧桂園 （02007） 大升20%，龍湖 （00960） 升逾12%，碧服 （06098） 升逾11%，小米 （01810） 績後逆市跌逾3%，京東 （09618） 跌2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，恒生指數高開160點，早段曾升235點，高見17759點，其後升幅收窄，一度轉跌，恒指全日升137點，收報17660點，成交861億元，科指升0.8%，報3582點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 46.00 +1.8 +25 9 阿里巴巴 76.40 +1.3 +16 21 中國平安 42.55 +1.8 +7 6 騰訊 280.40 -0.6 -7 9 小米 9.45 -3.6 -10 10 京東 200.00 -2.1 -11 -144

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升66點，收報17722點

【22：55】夜期升68點，報17724點。

【16：09】內房物管股造好，碧桂園 （02007） 大升20%，龍湖 （00960） 升逾12%，碧服 （06098） 升逾11%，小米 （01810） 績後逆市跌逾3%，京東 （09618） 跌2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，恒指全日升137點，收報17660點，成交861億元，科指升0.8%，報3582點。

【16：00】恒指U盤前升126點，報17650點。

【15：42】【小米1810】小米13系列據報已量產 料加價15%至20%

【15：35】【大行看法】高盛：碧桂園可走出流動性憂慮的低谷、惟復甦之路仍顛簸 調升評級兼目標價

【15：34】滙豐 （00005） 尾市升近2%，高見46.15元。

【15：15】【中國經濟】野村下調中國今、明年經濟增長預測 稱疫情復常之路難行

【15：12】南南資源 （01229） 尾市跌逾27%，低見0.3元。

【15：10】碧桂園 （02007） 尾市升兩成。

【15：08】港股尾市升幅擴大至近150點，報17667點︳升143點，科指升0.7%，報3581點。

【15：02】碧桂園 （02007） 最新升逾19%，高見2.82元，龍湖 （00960） 升逾11%，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升逾1%。

【14：40】三桶油個別發展，其中據報為美國油田權益尋找潛在買家的中海油 （00883） ，股價逆市跌0.8%，中石油 （00857） 升0.3%，中石化 （00386） 升0.9%。

【14：27】碧桂園 （02007） 愈升愈有，最新升逾14%，高見2.7元，碧桂園服務 （06098） 亦升逾6%，高見17.22元。

【14：16】騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%。

【14：15】【2023投資展望】ING銀行：內地默許暫擱置「三條紅線」避爛尾樓問題 明年中國GDP增長5.3%

【14：12】恒指最新升近100點，報17619點，升96點。科指升0.4%，報3569點。

【14：09】【互聯互通】互換通或未能於明年1月推出 港交所：未有確定開通日期

【13：31】多想雲 （06696） 股價反彈21%，高見0.67元。

【13：09】碧桂園 （02007） 午後初段升幅略擴大至逾12%，高見2.68元。

【13：04】造車新勢力向上，其中理想汽車 （02015） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【13：03】億達中國 （03639） 升幅收窄至9成，報0.95元，成交224萬元，今早曾大升13倍至7.01元。

【13：00】恒指午後初段升約100點，報17624點，科指升0.7%，報3581點。

【12：43】【業績｜醫美股】醫思健康半年盈利削半至8005萬元 未再回應私隱專員公署共用客戶資料批評

【12：00】恒指半日升90點，報17614點，成交500億元。科指升0.7%，報3579點。小米 （01810） 績後跌近4%，美團 （03690） 續軟跌0.7%。阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.4%。內房股造好，碧桂園 （02007） 升逾11%，龍湖 （00960） 升9%。

【11：43】【大行看法】高盛：料明年中國GDP增4.5% 若內地落實開關、H股反彈幅度會較A股更大

【11：41】恒指曾轉跌，最新升約44點，報17568點，科指升0.2%，報3564點。

【11：35】黄金相關股向上，紫金 （02899） 升近3%，招金 （01818） 升逾2%，中國黃金 （02099） 升近1%，山東黃金 （01787） 升4%。

【11：30】上證半日跌0.1%，深證跌0.02%，創業板指升0.1%。

【11：17】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 分別升逾1%，恒生 （00011） 升0.4%，東亞 （00023） 升0.7%。

【11：08】大市最新轉跌2點，報17521點，科指跌0.3%，報3543點。美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【11：08】【汽車股】吉利預告明年部分車型將加價 加幅介乎2000至6000元人幣不等

【10：50】香港航天科技 （01725） 未止跌，股價再跌逾16%，破底低見5.58元。

【10：37】【異動｜內房】龍湖碧桂園齊升逾一成 國常會稱將適時降準

【10：34】美團 （03690） 轉跌近1%，騰訊 （00700） 升0.3%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%。大市升幅收窄至約74點，報17598點，科指升0.5%，報3573點。

【10：20】億達中國 （03639） 升幅擴大至12倍，高見6.5元破頂，成交8.2萬元。

【10：16】南南資源 （01229） 回吐幅度擴大至2成，低見0.34元。

【10：13】億達中國 （03639） 乾升3倍，破頂高見2元，僅涉12宗成交或6.3萬元。

【10：04】小米 （01810） 最新跌半成，低見9.31元。

【10：02】中鋁國際 （02068） 回吐12%，低見1.96元。

【09：49】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見9.5元。

【09：48】內房升幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （2007） 升逾9%，雅居樂 （03383） 升逾5%，龍湖 （00960） 升一成。

【09：44】完美醫療 （01830） 績後升逾2%，高見3.14元。完美醫療半年收益按年減少17%至6.7億元，純利跌30.4%至1.5億元，中期息減26.6%至0.13元。

【業績｜醫美】完美醫療中期息13仙 半年少賺三成

【09：41】新冠藥概念股反彈，康希諾生物 （06185） 升逾3%，三葉草生物 （02197） 升逾6%，復星醫藥 （02196） 升2%。

【09：38】騰訊音樂 （01698） 升6%，高見23.85元創上市後新高。

【09：36】港交所 （00388） 早段升3%，高見297.8元。

【09：34】南南資源 （01229） 中期虧損約2.41億元，比去年同期虧損2964萬元有所擴大，股價今早回吐14%，低見0.365元。

【09：29】人行、銀保監日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升逾5%。

【09：25】【鋰電股】贛鋒鋰業彈高逾2% 擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

【09：24】【新股IPO】凌雄科技2436首掛高開近4% 一手帳面賺90元

【09：21】小米 （01810） 績後偏軟跌0.8%，ATM升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾6%，恒指高開160點，開報17684點，科指升1.1%，報3595點。

【騰訊700回購】騰訊業績公布後連續4日回購 再斥3.5億元

【09：14】期指開報17750點，升189點。

【09：09】深交所公告，港股通標的證券名單發生調整併自24日起生效，調入海昌海洋公園 （02255） 。

【08：43】齊合環保 （00976） 今早復牌。

【08：43】金侖 （01783） 開市前公布短暫停牌。

【08：38】小米 （01810） ADR較港低0.4%。小米第三季營收704.73億元人民幣，按年跌9.7%，好過預期的701.62億元人民幣；列賬虧損14.76億元人民幣；經調整淨利21.17億元人民幣，按年跌59.1%，好過預期的19.86億元人民幣。

【小米季績】小米第3季營收跌9.7% 經調整淨利21.17億人幣勝預期

【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平 內地疫情影響可控

【08：34】【復星系】復星據報擬出售阿里巴巴旗下菜鳥物流股權 套現10億美元

【08：32】恒指黑期升約160點，報17691點，道指期貨升58點，報34269點。

【08：16】【石油股】中海油據報擬售美國資產 套現20億美元

【07：47】【電子煙】思摩爾委任王鑫為公司執行董事 即日起生效

【07：45】港股ADR收報17645點，升122點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。美滙指數應聲跌，道指最多升163點，收升95點，報34194點；標指升23點，報4027點；納指升110點或0.99%，報11285點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩