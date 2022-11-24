▲ 【AAPL】蘋果最大iPhone工廠所在地鄭州 將於25日對主城區進行5日「流動性管理」

蘋果公司（美︰AAPL）最大iPhone工廠所在地鄭州宣布，將於11月25日起，對主城區進行為期5天的「流動性管理」。

結合鄭州疫情防控形勢，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部將於11月25日時至11月29日，用5天時間對鄭州主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測。在這5天時間裡，高風險小區單元居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出。

鄭州11月22日新增陽性病例813例，其中社會面新增282例，截至23日晚上8時，已發現初篩陽性病例996例。

報道指，富士康鄭州科技園所在的區不在流動性管理範圍內。鄭州本月早前解除區級封控時，該園區所在地被劃分為高風險區，仍處於管控之中。

富士康鄭州iPhone組裝廠月前傳出爆發疫情，日前有據稱為富士康員工與身穿防護衣人員在馬路上對峙、肢體衝突的片段。影片中，有數以百計人群在馬路聚集，社交平台另有流傳員工不滿伙食差、廠房沒有提供承諾發出的獎金。

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責任編輯︰梁浩碩