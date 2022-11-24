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【美股焦點】馬斯克近日推文再抱怨蘋果稅　蘋果主管刪Twitter　市場料醞釀衝突升溫

股市 07:31 2022/11/24

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【美股焦點】馬斯克推文再抱怨蘋果稅　蘋果主管刪Twitter　市場料醞釀衝突升溫

馬斯克上周在一條推文中再抱怨谷歌和蘋果向 Twitter 等公司收取的應用商店費用，指由於 iOS/Android 的雙頭壟斷，應用商店的費用顯然太高了，「互聯網有隱藏的30%稅」，在後續回應的帖子，標記了政府的反壟斷部門。不過，馬斯克同時向網站開放更多的言論自由，包括恢復特朗普賬戶，據外電報道，市場估計蘋果將對APP內容審查作反擊。

Apple 沒有回應外電的置評請求，谷歌拒絕置評。Twitter 沒有回復電子郵件，因公司也不再設有傳訊部門。馬斯克沒有回覆推文。

馬斯克投訴的是蘋果和谷歌會從APP內商店抽成 15% 到 30%，這將影響馬斯克每月收費8美元的藍剔計劃。Apple主要規則之一，是APP數字內容必須使用應用程序內購買機制，蘋果抽取銷售額的 30%，訂閱一年後降至 15%。

跟着蘋果負責App Store營運的Phil Schiller刪除了數十萬跟隨者的Twitter帳戶。

Twitter前信任及安全部門主管Yoel Roth表示，在他離開公司前，APP審查團隊的電話已經開始。

不滿蘋果稅的公司有Epic Games、Spotify及Netflix等公司，例如Netflix 2018年完全停止新會員或重新加入的會員，不能再使用App內付費，在香港，Netflix便夥拍電訊商收取費用。

至於內容審核的權力鬥爭，根據Yoel Roth的說法，如果應用商店以內容問題攻擊 Twitter，那將是災難性的，他指出，Twitter向美國證券交易委員會提交的文件中，將應用程序審查列為一個風險因素。

在過去幾年，應用商店開始更仔細地審查用戶發布的內容，這些內容開始逐漸變成暴力言論，以及社交網絡缺乏內容審核。例如Parler宣傳了美國國會大廈騷亂，並呼籲使用暴力，便遭到蘋果和谷歌封殺。

報道指，蘋果公司的審查，是由執行審查委員會的小組做出的，該委員會由Phil Schiller領導，他便是周末刪除了Twitter帳戶的蘋果高管。

儘管蘋果公司在 2 月份批准了特朗普的社交網絡應用程式 Truth Social，但 Google Play 花了更長的時間才作批准，谷歌在8月便指，該社交網絡缺乏有效的用戶發布內容審核系統，因此違反了 Google Play Store 服務條款。谷歌最終在10月批准該APP，因該APP刪除令人反感的帖子，例如煽動暴力的帖子。

市場分析指，蘋果和谷歌不太可能想要捲入一場關於什麼是有害訊息、什麼不是有害訊息的艱難鬥爭，應用商店有可能只是推遲批准新版本，而不是威脅要完全刪除應用。

據《華盛頓郵報》早前報道，馬斯克曾談到允許用戶為用戶發布付費視頻，該前員工認為這會導致該功能被用於成人內容，Apple 的 App Store 從未允許色情內容，而谷歌也禁止以色情內容為中心的應用程序，Twitter 目前允許成人內容，這將推進該內容進入App審查團隊的視野中。

【Twitter】在著手裁減銷售員工之際　馬斯克據報向員工表示不再計劃裁員

【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【TWTR】馬斯克恢復特朗普帳戶　跟隨者近6000萬名

記者：譚志偉

美股 社交平台 壟斷 馬斯克 Apple Google Play Twitter 香港 Spotify 道瓊斯工業平均指數

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