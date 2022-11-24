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【儲局官員】聯儲局會議紀錄：官員同意不久將更小幅度加息　憂激進加息有金融風險

股市 05:12 2022/11/24

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【儲局官員】聯儲局會議紀錄：官員同意不久將更小幅度加息　憂激進加息有金融風險

美國聯邦儲備局公布11月初加息的會議紀錄顯示，儲局官員當評估政策對經濟的影響後，同意較小幅度的加息。多位儲局官員在最近言論亦指出要轉為小幅度的加息，市場普遍預期，在連續4次加息0.75厘後，12月份的FOMC（聯邦公開市場委員會）將加息幅度下調至0.5厘。儲局官員雖然暗示更小幅度的加息，但仍表示看不到通脹減弱的迹象，然而委員們擔心，如果儲局繼續以同樣激進的步伐加息，金融體系將面臨風險。

會議紀錄顯示，大多數與會者認為，可能不久將減慢加息速度是合適的，因為貨幣政策對經濟活動及通脹的影響，會有不明確的滯後及打擊效應。較小幅度的加息將使政策制定者有機會評估連續加息的影響。

會議紀錄指，小部份委員指出，減慢加息速度可減低金融系統不穩定的風險。其他參與者指，他們願意放慢步伐以等待。官員們認為經濟風險平衡性現在偏向下行。

與會官員及經濟學家擔心，如果利率過高，央行可能會引發經濟衰退或長期經濟疲軟。部份成員亦擔心儲局行動將超過需要。

關注見頂利率　不單是加息速度

市場正在尋找線索，不單是下次加息的幅度有幾高，而且是儲局明年加息必須走多遠，才能對抗擊通脹取得令人滿意的進展。

官員指，相對進一步的加息幅度，儲局對息口將走多遠對公眾來說同樣重要，會議紀錄顯示，終諯利率可能高於儲局官員早前所想。

利率期貨市場預期，下一次在12月14日議息，將加息0.5厘，市場亦預期明年5厘或5.25厘息口見頂，但之後走勢仍不確定。

【美國加息】梅斯特︰抗通脹至為重要　喬治︰高儲蓄情況或令儲局進一步加息

【美國加息】梅斯特：支持聯儲局下月放慢加息步伐

記者：譚志偉

經濟數據表現 貨幣政策 美股 財政政策 經濟 加息 利率期貨 美國聯儲局 通脹 金融

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