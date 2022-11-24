【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮

近日香港馬拉松陸續公布挑戰組及保證名額的報名結果，自從宣佈男女子若能在馬拉松賽事挑戰組以3小時或3小時30分完成賽事，就能得到一萬元獎金之後，不少跑友都努力備戰，但當然這個目標絕對不易達到。最近小弟訪問曾在2018年大阪馬拉松sub3的香港女跑手范倩怡Joan，希望從中偷師，亦和大家分享。

▲ Joan在中學已經是活潑份子，在中五時奪得學界第一個跑步獎項。（所有相片由受訪者提供）

Joan讀書時期活潑好動，中一已經加入學校排球隊，其後亦是手球隊及越野隊成員，老師認為她高高瘦瘦，所以主動問她有沒有興趣加入長跑隊，就順理成章開始跑步，跑到中五時參加學界4公里長跑比賽，拿到學界第一個獎，覺得很興奮很有成功感，之後繼續讀上香港專業教育學院參加越野隊，認識現時公民體育會黃嘉文教練，慢慢就開始跑10公里、半馬及全馬，因為一直跑都有成績，所以一直繼續跑步至今。雖然Joan參加多項運動，但亦不忘放學後溫書練習，成績更是班中頭幾名呢！

畢業後，Joan投身護士行列，由於工作要輪更，作息時間經常日夜顛倒，若下午工作就會早上練習，上午工作的話就晚上跑步。Joan坦言因為要兼顧工作及跑步練習，和朋友出街吃飯時間較少，和家人外出吃飯也主要在星期六日。

▲ Joan在2018香港馬拉松勇奪季軍，得到個人全馬首個獎項。

▲ Joan在2018大阪馬拉松跑出sub3成績，刷新個人全馬最佳時間。

2018年可算是Joan大豐收之年，當年1月她第3次參加香港馬拉松，亦是第3次參加全馬賽事，結果她以3小時5分跑出第3名，奪得個人在全馬的第一個獎項。當年她除了如常練習長跑之外，更有練習攀石及參加攀石比賽，以及跟私人教練練習體能，整個人的體能及肌肉都強化起來，受傷的機會亦大大減少，結果在當年的大阪馬拉松感到自己無論是耐力及肌力都較以往更佳，跑步時輕鬆有力，跑出2小時58分44分的個人最佳時間！

▲ 每個週末跑長課的Joan， 經常到跑馬地馬場進行跑步訓練，

已報名參加明年香港馬拉松挑戰組的Joan，現時正積極備戰，家住銅鑼灣的她，大部分時間會在跑馬地及香港仔運動場練習，每星期二及四會分別進行間歇跑及配速跑練習，星期六則進行長課訓練，其他日子則以慢跑為主，避免容易受傷的情況出現。Joan希望能夠在香港自己土生土長的地方比賽再創佳績，跑出sub3的理想時間。跑鞋方面，Joan經常穿上New Balance FuelCell Rebel v3或FuelCell RC Elite v2 進行跑步練習，她估計自己明年會穿上Rebel v3出戰香港馬拉松，因為喜歡這雙鞋較輕較彈。

▲ 無論練習或跑步，Joan都喜愛穿上New Balance跑鞋。

問到鼓勵自己的金句，Joan毫不猶豫就說：「吃得苦中苦，方為人上人」。她認為最重要是要有堅毅的心，不可以放棄，一定要對自己有要求，因為若對自己沒有要求，做甚麼也不能成事；若沒有為自己訂下時間或目標，就不會向著該目標進發，所以一定要設立目標，然後去實踐去做，並一定要有決心堅持下去。臨近比賽向著這目標進發，動力就自然會大些，加上與其他跑友一齊練習及互相鼓勵，例如邊練習時邊想著練習完後，可以和跑友一起聚會或飲酒放鬆一下，就會有更大動力。

▲ Joan認為只要訂下時間目標，就會有更大動力創造更佳成績。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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