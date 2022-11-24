【阿里巴巴9988】復星傳洽售 阿里旗下菜鳥物流股權

內地綜合企業復星國際(00656) 再傳有意出售資產以紓降資金壓力。外電引述消息報道，復星正尋求出售其在阿里巴巴（09988）旗下物流公司菜鳥的少數股權，這項交易可能獲得高達10億美元，即約78億元的資金。消息透露，復星已經任命了一名財務顧問，負責出售其在菜鳥不到5％的股權，該計劃還處於初步階段。市場消息指，菜鳥物流的估值介乎180億美元至200億美元之間。

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上月復星宣布，以最多160億人幣出售南鋼聯合60%股權。本月初，復星非全資附屬豫園股份（滬：600655）亦出售持有的招金礦業（01818）兩成股權予紫金礦業（02899），預期將確認未經審計已經變現處置收入約52億元人幣。近日亦有消息指，集團正探索出售中國和海外若干資產選項以籌集資金償還債務，潛在出售對象包括連鎖面館松鶴樓在內的國內餐飲業務，電動汽車電池生產商捷威動力有關投資等。至於旗下復星旅文(01992)持有的地中海俱樂部(Club Med)股權，則無意出售。

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