【冬日好去處】旅發局「香港繽紛冬日巡禮」活動 設全港戶外最高20米巨型聖誕樹 8大歐陸主題聖誕小屋打卡位

旅發局宣布將為市民和旅客送上兩大「冬日禮物」！一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」，將於明天打頭陣登場，於本月25日至下年1 月1日呈獻全城必到的聖誕打卡熱點，醉人維港景致結合逾6層樓高的巨型聖誕樹點亮海濱，帶來滿載浪漫歡樂的海岸歐陸聖誕小鎮；除夕更有以維港作為舞台的跨年倒數活動，全城散播歡樂氣氛，打造香港成為亞洲最有聖誕跨年氣氛的城市之一。

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旅發局今年特別於12月23日至27日聖誕節期間為市民送上驚喜，於藝術公園另一邊增設「奇趣聖誕村」，屆時到訪的一家大小、情侶及旅客，可以盡情遊走8大主題聖誕小屋，包括鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋，以及色彩繽紛的聖誕童趣屋。西九文化區管理局為今年「香港繽紛冬日巡禮」的場地夥伴。

要感受溫馨浪漫的佳節，親手為摯愛準備不一樣的禮物就最好不過。旅發局於聖誕節期間準備精彩表演，以及一系列手工藝工作坊等，讓大家親手製作獨一無二的聖誕禮物，配合特設的WhatsApp貼圖、Instagram動態貼圖Instagram濾鏡，向親友送贈小禮物，分享暖意及甜蜜滋味。

今年「香港繽紛冬日巡禮」於除夕晚上，將送上另一份冬日禮物，以維港作舞台，上演一場結合多媒體效果的特別匯演，為今年作圓滿總結，迎接2023 年的來臨。活動網站集結冬日精選活動及優惠「香港繽紛冬日巡禮」期間，活動網站搜羅各處人氣景點的慶祝活動、熱門商戶的購物優惠、酒店及餐廳的節日美食、旅行團以及主題遊路線，多個主題展覽和音樂劇，適合大人小朋友、摯愛親朋一同歡度聖誕，盡情享受佳節氣氛。

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旅發局「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮詳情

展出日期 2022年11月25日（星期五）至2023年1月1日（星期日） 開放時間 2022年11月25日至12月21日 星期一至五 ：下午5時至晚上11時

：下午5時至晚上11時 星期六、日：上午11時至晚上11時 2022年12月22日至2023年1月1日 星期一至日：上午11時至晚上11時 2022年12月24至25日及12月31日（平安夜、聖誕節及除夕將延長開放時間） 上午11時至凌晨1時 註：最後入場時間：場地關閉前30分鐘 地點 西九文化區藝術公園海濱草坪 – 西面 註：平安夜、聖誕節及除夕安排，請留意網站公布 場地夥伴 西九文化管理局 注意事項 進入場地前必須掃描「安心出行」場所二維碼

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責任編輯：嚴浩文