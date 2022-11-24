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【冬日好去處】海港城《芝麻街》聖誕主題活動 經典黃色校車 x 2米高Big Bird打卡位 3大角色化身30棵造型聖誕樹

理財智慧 20:08 2022/11/24

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海港城與經典兒童節目《芝麻街》合作，推出「MERRY STREETMAS」聖誕主題活動，帶來兩大打卡場景及多個精彩活動。商場亦與WOAW Gallery和《芝麻街》攜手合作，邀請到來自英國的著名藝術家Jon Burgerman，以童趣十足的風格，重新詮釋備受大眾喜愛的《芝麻街》經典角色，為慈善創作超過40件獨一無二的畫作和期間限定精品。充滿趣味的「Friendly Neighbours」展覽將在「海港城美術館」開放。

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海港城將整個《芝麻街》場景神還原到廣東道港威商場大堂II，不止是經典角色，就連街道都搬到大家面前。1:1尺寸的5位《芝麻街》角色更齊集在此迎接大家，小心別被2米高的Big Bird驚呆。Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Bert和Ernie都換上聖誕裝，著手準備「街頭」派對與大家盡興狂歡。他們正合力在4米高閃閃發光的聖誕樹掛上繽紛的裝飾和準備禮物。

走出經典場景， 30棵超吸睛的Elmo、Cookie Monster及Big Bird造型聖誕樹就映入眼簾，港威商場長廊成為絕佳打卡位。每棵樹都加入圓碌碌的眼睛和角色的標誌元素。「MERRY STREETMAS」另一打卡場景是位於海運大廈地下中庭的「冬日遊樂園」，Ernie與Bert正興高采烈地滑雪橇和溜冰，並邀請大家一同在雪中打卡。小朋友亦可跳進停泊在附近的經典黃色校車，與Elmo及Zoe一起冒險。

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「海港城美術館」由11月25日起，帶來童趣十足的Jon Burgerman「Friendly Neighbours」展覽，喜愛藝文展覽的朋友千萬別錯過。海港城與WOAW Gallery合作，邀請到出生於英國的紐約當代藝術家Jon Burgerman合作。從他兒時最愛的兒童節目《芝麻街》中汲取靈感，加入招牌的盞鬼眼睛及幽默感滿滿的畫風，改造經典角色，創作出40多件童趣十足的《芝麻街》系列作品。

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「MERRY STREETMAS」打卡位場景和「Friendly Neighbours」展覽詳情

活動 MERRY STREETMAS Friendly Neighbours
日期 2022年11月25日至2023年1月2日
時間 上午10時至晚上10時 上午11時至晚上10時
地點 海運大廈地下中庭 港威商場大堂II及長廊 海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

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責任編輯：嚴浩文

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