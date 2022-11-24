【世界盃】日本反勝德國、個別日股有得炒？　球迷凌晨涉谷街頭狂歡（有片）

▲ 日本最後以2比1，在小組賽事首場勝出德國

世界盃2022分組賽日本對德國，日本於先失一球之下，下半場75分鐘和83分鐘連入兩球，歷史性反勝曾為四屆世界盃冠軍的德國隊。不單日本球迷在周四（24日）凌晨在涉谷馬路慶祝，個別日本媒體、體育相關股份在周四也有好表現。

體育串流媒體Abema母企CyberAgent（日：4751）曾升9%，開發不少足球遊戲的Konami（日：9766）曾升4%，體育用品股Mizuno （日：8022）最多升5.2%、Asics（日：7936） 升2.4%，連鎖酒吧細價股Hub Co. （日：3030）更升10%，而啤酒廠和日本團隊贊助商麒麟控股（日：2503）則小幅走高。

彭博社引述日本證券界人士指，只要日本隊在未來一個月世界盃賽事中有好表現，都可帶動當地散戶對相關股份的興趣。

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