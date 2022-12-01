【新股IPO】業聚醫療據報通過上市聆訊　經調整淨利半年增24%、總部位於科學園

▲ 【新股IPO】本地業聚醫療據報已通過上市聆訊 經調整淨利半年增24%

總部位於香港科學園的動脈及血管手術介入醫療器械製造商，業聚醫療據報已通過上市聆訊。據公司申請文件，業聚醫療今年上半年收益增20.2%至6890萬美元；純利增1.42倍至803.7萬美元；經調整利潤增23.6%至1360萬美元。

以地區劃分，上半年歐洲、中東及非洲地區收入按年少7.5%至1656.7萬美元；日本收入按年增16.2%至1713.4萬美元；亞太地區收入按年增8.8%至1481.9萬美元；內地收入按年增91.9%至1331.9萬美元；美國收入按年增69.8%至701.2萬美元。

業聚醫療預計集資額將作研發品開發及商業化；為荷蘭及中國新生產基地建設；擴充在研產品、銷售網絡及醫院覆蓋範圍。

業聚醫療於2021年首次遞表上市，其後兩次申請失效，再於11月上載申請文件，新股發行整體協調人為中金、建銀國際和法巴，中金和建銀國際同時為聯席保薦人。

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記者：宋佩恩