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【鋰電股】贛鋒鋰業彈高逾2%　擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

新股IPO 09:24 2022/11/24

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【鋰電股】贛鋒鋰業：擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

贛鋒鋰業 （01772） 發公告指，擬籌劃子公司江西贛鋒鋰電科技分拆到深交所上市，此外，贛鋒鋰電將增資擴股總計逾20億元（人民幣，下同），董事會將於臨時股東大會提交一項特別決議案，以審閱並通過增資擴股。

贛鋒鋰業彈高2.5%，報64.5元。

贛鋒鋰業稱，為促進控股子公司贛鋒鋰電的業務發展，支持其鋰電池業務，集團同意公司啟動贛鋒鋰電深交所分拆上市事項的可行性方案論證工作，並且董事會已授權公司及贛鋒鋰電管理層根據贛鋒鋰電經營情況和相關法律法規適時推進分拆上市事項的相關工作。

贛鋒鋰業表示，公司會對贛鋒鋰電增資總計不超過20.9億元，11名外部投資人向贛鋒鋰電增資不超過3.9億元，包括領投方為先進制造產業投資基金二期（有限合伙）；及贛鋒鋰電員工持股平台新余鴻翔服務管理中心會向贛鋒鋰電增資不超過2.13億元，使贛鋒鋰電的註冊資本從21.36億元增加至30.03億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：李哲毅

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深圳證券交易所 港股 贛鋒鋰業（01772）

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