【新股IPO】國鴻氫能遞交來港上市申請　或成本港首家氫燃料電池上市公司

內地氫燃料電池及系統解決方案提供商國鴻氫能已遞交來港上市申請，華泰為獨家保薦人。若成功上市，將成為本港首間氫燃料電池技術上市公司。此前有消息指，國鴻氫能擬來港上市，集資數億美元，最快10月招股。

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國鴻於2015年成立，2017年建成氫燃料生產基地。截至期末研發團隊共79人，截至11月14日，氫燃料電堆出貨量逾450兆瓦。上半年公司總收入按年增94%至共1.9億元人民幣；毛利按年增1.58倍至3540.1萬元人民幣；期內虧損則擴大95%至1.51億元人民幣。

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集資所得，預計將作擴大其氫燃料電池電堆及電池系統產能及研發；上下游行業公司投資、收購及合作；團隊建設、招募及培訓；以及一般營運資金用途。

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記者：張以正