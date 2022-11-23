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【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平　內地疫情影響可控

股市 20:35 2022/11/23

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【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平　內地疫情影響可控

小米 （01810） 總裁王翔認為，通脹及加息等拖累海外需求，而內地疫情反覆也產生負面影響。他提到，小米上季繼續著手處理庫存問題，故花費部分資源到促銷工作，同時去年手機行業處於缺貨狀況，基數較高，故整體業務錄得按年回落。

王翔補充，上季庫存水平按年及按季均回落9%，預計年底至明年1、2月才能回復健康水平，他提到，內地庫存水平健康，主要須處理海外庫存問題，希望趁黑色星期五、聖誕等旺季消化產品。

小米業績，可看【下一頁】

疫情影響可控 新增員工多為實習生

問及內地疫情對生產影響，王翔稱，疫情難免短期影響小米合作的加工廠，但小米積極與政府溝通及廠方合作，而且加工廠主要位於華南，故影響仍屬可控範圍。

正在降本增效的小米上季員工人數約35,314名，按季增加2,445名，首席財務官林世偉稱，小掌今年起提高人力資源效率，人數變動主要是反映實習生數目增加，以及擴充造車等新業務人手。王翔透露，小米目前造車團隊約1800人，有信心2024年量產。

第4季手機出貨量按季上升 

對於出貨量預測，王翔認為，第4季手機出貨量按季穩中有升，宏觀以及疫情仍具不確定性，又稱難論小米出貨量何時回復正常增長，目前通脹帶來重大影響，全球經濟不確性高企，林世偉補充，目前小米會優先做好業務基礎，包括提高研發及優化效率以迎接日後潛在反彈機會。

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記者：李哲毅

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