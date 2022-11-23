【小米1810】小米上季經調整盈利跌近6成 未為印度業務進行撥備

小米(01810) 公布上季業績。集團截至2022年9月止第三季錄得虧損14.7億元人民幣(下同)，而去年同期錄得純利7.9億元，遜市場預期。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤為21.1億元，按年跌59.1％。期內，集團收入704.7億元，按年跌9.7％；當中智能手機收入425.1億元，按年跌11.1％；IoT與生活消費產品收入跌約9％至190.5億元；互聯網服務收入減少3.7％至70.6億元；其他收入減少6.6％至18.3億元。

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另外，小米第三季智能手機出貨量減少8.4％至4,020萬台；毎部平均售價減少3％至1,058.2元。毛利率由2021年第三季度的12.8％下降至2022年第三季度的8.9％，按年跌3.9個百分點，主要是由於本季度境外市場增強了促銷力度，以及存貨減值撥備增加的影響所致。根據Canalys數據，第三季，小米在全球智能手機出貨量排名第三，市佔率為13.6％。同期小米境外市場收入為356億元，佔總收入的50.5％。

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小米亦表示，旗下小米印度收到指令，指控小米印度於計算其應課稅收入時不恰當地扣除了若干成本及開支，包括購置手機的款項和支付給第三方及集團旗下公司的特許權使用費；因此，確認部分銀行存款繼續受到限制。 管理層考慮專業顧問的意見後對上述與小米印度有關的事項進行評估，並認為小米印度有正當理由向印度有關部門作出回應。因此於2022年9月30日，集團並無就該等事項作出撥備。

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