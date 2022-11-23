【内房維穩】央行、銀保監會：穩定房地產開發貸款投放　對國有、民營企業一視同仁

▲ 【内房】央行、銀保監會：穩定房地產開發貸款投放 對國有、民營企業一視同仁

央行聯同中銀保監（23日）發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》。通知要求，金融機構要穩定房地產開發貸款投放，對國有、民營等各類房地產企業一視同仁。鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展。

通知強調，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。

央行、銀保監會：積極做好「保交樓」金融服務

通知要求，開發性政策性銀行提供「保交樓」專項借款。支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案的借款主體發放「保交樓」專項借款。

同時，通知鼓勵金融機構為專項借款支持項目提供新增配套融資支持，推動化解未交樓個人住房貸款風險。

通知：加大住房租賃金融支持力度、推進REITs試點

通知強調，支持拓寬住房租賃市場多元化融資渠道，同時，通知鼓勵商業銀行發行支持住房租賃金融債券，籌集資金用於增加住房租賃開發建設貸款和經營性貸款投放。穩步推進房地產投資信託基金（REITs）試點。

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編輯：伍鍵文