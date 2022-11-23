  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 22:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫美】完美醫療中期息13仙　半年少賺三成

股市 21:41 2022/11/23

分享：

分享：

【業績｜醫美】完美醫療半年少賺三成

完美醫療 （01830） 公布截至9月底止上半年業績，收益按年減少17%至6.7億元，純利跌30.4%至1.5億元。集團派中期息減26.6%至0.13元，現價股息率6.34厘。

收入方面，當中香港業務收益少21.5%至4.92億元，涉於4月期間停業20天，截至期末香港服務網絡共18.9萬平方呎，並於元朗增設服務中心。集團亦於8月贊助TVB真人騷節目「靚得起」。

香港以外地區方面，收益增1%至1.76億元，中國、澳門及海外營運服務面積共11.8萬平方呎，澳門、廣州、深圳、上海及北京業務停業14天、23天、63天及19天。

展望方面，集團將投放資源於內部增長及外部併購，內地則審慎擴大業務覆蓋地域，如大灣區及華東地區；海外則因新加坡及澳洲表現佳，增加對其他海外市場信心。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

相關文章：

【醫美股】醫思健康全日彈6%　半年整體銷售額不少於18億元　按年升不少於17%

【業績│醫藥股】四環醫藥半年少賺93%、中期息連特別息3.3分　續出售仿製藥業務以換資金發展醫美及生科板塊

記者：宋佩恩

港股 業績公布 純利 醫美 完美醫療（01830） TVB

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌48點、納指期貨跌不足0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟數據】美10月耐用品訂單增長勝預期　首領失業救濟金人數超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點、納指期貨跌不足0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點、納指期貨跌不足0.1%（不斷更新）
【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%
【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%
【恒指夜期+北水】李克強主持國常會：適時降準　夜期揚　北水走資2億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】李克強主持國常會：適時降準　夜期揚　北水走資2億（不斷更新）
【世界盃賽果】摩洛哥對克羅地亞零比零　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】摩洛哥對克羅地亞零比零　一文看清世界盃賽果
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款