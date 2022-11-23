【業績｜醫美】完美醫療中期息13仙　半年少賺三成

▲ 【業績｜醫美】完美醫療半年少賺三成

完美醫療 （01830） 公布截至9月底止上半年業績，收益按年減少17%至6.7億元，純利跌30.4%至1.5億元。集團派中期息減26.6%至0.13元，現價股息率6.34厘。

收入方面，當中香港業務收益少21.5%至4.92億元，涉於4月期間停業20天，截至期末香港服務網絡共18.9萬平方呎，並於元朗增設服務中心。集團亦於8月贊助TVB真人騷節目「靚得起」。

香港以外地區方面，收益增1%至1.76億元，中國、澳門及海外營運服務面積共11.8萬平方呎，澳門、廣州、深圳、上海及北京業務停業14天、23天、63天及19天。

展望方面，集團將投放資源於內部增長及外部併購，內地則審慎擴大業務覆蓋地域，如大灣區及華東地區；海外則因新加坡及澳洲表現佳，增加對其他海外市場信心。

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記者：宋佩恩