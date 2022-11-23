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覺得現時樓價「抵買」　即花968萬購東堤灣畔三房戶　代理：同類高層戶今年高位均超1100萬

股樓投資 19:30 2022/11/23

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樓價連月下跌，不少用家回流市場物色優質平盤。中原地產王文彬說，東涌東堤灣畔9座高層A室，實用面積868平方呎，屬向南大單邊單位，三房套間隔，享海景及山景，今年8月放盤，當時開價1,180萬元，業主見市靜連番減價，終累減212萬元，以968萬元易手，實用呎價約11,152元。   

王文彬透露，買家為上車客，見單位屬高層，而且內櫳狀況良好，覺得現時樓價「抵買」，考慮不久便決定承接。他續說，同類高層戶今年高位造價均超過1,100萬元，而3月份同座低室同室戶成交價亦高達1,062.5萬元。 

資料顯示，原業主於2016年11月以843萬元購入單位，持貨6年，現帳面獲利125萬元，物業期內升值15%。  

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

東堤灣畔 東涌 中原地產 二手市場 私人屋苑

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