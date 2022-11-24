【英國王室】凱特致敬戴安娜訪港造型 著斗篷裙赴國宴

英國白金漢宮周二（22日）晚舉行查理斯三世登基後首場國宴，接待南非總統拉馬福薩伉儷。威爾斯親王妃凱特以一身高貴的斗篷晚裝出席國宴，致敬已故奶奶戴安娜王妃多年前訪港的經典造型。

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凱特（Kate Middleton）當晚也是首次以威爾斯親王妃的身份赴國宴，因此也特別隆重其事，挑選了最喜愛的英國設計師品牌Jenny Packham一件白色晚裝。

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晚裝為斗篷禮服裙，裙上鑲有多顆熠熠生輝的寶石，設計大方優雅。凱特更選擇佩戴the Cambridge Lover’s Knot王冠鎮場，正是戴安娜（Princess Diana）生前最喜愛的一頂王冠。

由於晚裝設計加上王冠已夠搶眼，凱特身上的其餘佩飾則以簡單為主，選擇了同為白色的 Alexander McQueen手拿袋、珍珠手鏈和Gianvito Rossi高踭鞋。

不少人讚凱特今次特別向戴安娜1989年訪港時的造型，包括同樣選擇白色裙、佩戴Lover’s Knot王冠和黃色絲帶英女王肖像襟針。

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英女王1981年將這頂王冠當作結婚禮物送給戴安娜，戴安娜曾佩戴這頂王冠出入多個重要場合，包括1981年國會開幕大典、1985年訪問華盛頓、1989年訪問香港。

自戴安娜去世後，鮮有女性王室成員佩戴這頂王冠。凱特與威廉王子（Prince William）成婚後，就不時戴這頂王冠出席宴會。

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責任編輯：鄭錦玲