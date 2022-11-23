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【環球經濟】經合組織指即使經濟放緩 各國央行必須繼續加息抗通脹

環球政經 19:13 2022/11/23

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經濟合作暨發展組織（OECD）表示，即使全球經濟陷入嚴重放緩，各國央行亦必須堅持加息以壓制通脹。

該組織表示，生活價格暴升以及對實際收入影響，正對世界各地的居民造成傷害，各地政府若不採取措施，問題只會惡化。OECD補充，全球經濟增長雖將明顯放緩，但料並未會出現衰退。


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此外，該組織對明年的通脹預期較9月有所上調，且預計直到2024年，亦有眾多經濟體的通脹率仍高於其央行目標，料美國及英國的通脹率將分別為2.6及3.3％。

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記者：何珊如

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經濟衰退 貨幣政策 加息 英國 美國 通脹 經濟

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