【環球經濟】經合組織指即使經濟放緩 各國央行必須繼續加息抗通脹

經濟合作暨發展組織（OECD）表示，即使全球經濟陷入嚴重放緩，各國央行亦必須堅持加息以壓制通脹。

該組織表示，生活價格暴升以及對實際收入影響，正對世界各地的居民造成傷害，各地政府若不採取措施，問題只會惡化。OECD補充，全球經濟增長雖將明顯放緩，但料並未會出現衰退。



【同場加映】【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

此外，該組織對明年的通脹預期較9月有所上調，且預計直到2024年，亦有眾多經濟體的通脹率仍高於其央行目標，料美國及英國的通脹率將分別為2.6及3.3％。

【大行報告】【【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 https://bit.ly/3hSABKr

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如