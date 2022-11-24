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【日本經濟】逾85%日本企業加人工　3年來首度增加佔比

商業 12:00 2022/11/24

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日本厚生勞動省公佈的漲薪情況調查顯示，今年內實施或計劃漲薪的企業較上年增加5.0個百分點，達到85.7%。（法新社圖片）

日本厚生勞動省公佈的漲薪情況調查顯示，今年內實施或計劃漲薪的企業較上年增加5.0個百分點，達到85.7%，是3年來首次增加佔比。隨著經濟活動重啟，住宿和餐飲業有所改善，成為推升整體比例的主要因素。

【日本清酒】 獺祭目標海外銷售比例升至9成　4大策略控制出口品質

從行業來看，住宿和餐飲服務業漲薪企業佔比達71.1%，增加14.6個百分點。另一方面，生活相關服務和娛樂業僅增加1.6個百分點，為67.8%。所有行業平均增加5534日圓（約305.7港元），較上年多840日圓（約46.4港元）。

「企業業績」佔比最高
 
關於調整工資時最重視的因素，「企業業績」佔比最高，為40.0%，但佔比下降7.3個百分點。另一方面，「確保和留住勞動力」 （11.9%）及「維持就業」 （10.7%）佔比上升，「物價動向」 也從上年調查的0.0%，上升至1.3%。
 
在設有隨工齡及年齡定期加薪制度的企業中，除定期加薪外，已實施或計劃上調普通員工工資的企業佔29.9%，增加12.2個百分點。

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責任編輯：李智美

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