英最高法院裁定不可繞過國會 否決蘇格蘭自行搞獨立公投

英國舉行公投決定脫離歐盟後，蘇格蘭當地希望舉行另一次獨立公投的呼聲日益高漲。但英國最高法院裁定，蘇格蘭再次舉行獨立公投需要英格蘭國會同意。蘇格蘭首席部長施雅晴早前表明，如遭否決將視下次大選為「變相公投」

約翰遜踢爆 德法意三國不想理烏克蘭遭俄入侵 【下一頁】

英國最高法院周三（23日）宣判，一致否定蘇格蘭可以繞過英國國會舉行第二次獨立公投，駁回蘇格蘭檢察總長貝恩（Dorothy Bain）的挑戰。最高法院主席里德（Lord Reed）指出，公投不只需要考量法律效力，亦要考慮實質影響，

里德表示，創立1998年蘇格蘭法令（1998 Scotland Act）不等同蘇格蘭擁有權力，就英蘇聯合事務上在憲法上立法，認為公投不屬於可能權力下放的事務。

宣判出爐後，施雅晴（Nicola Sturgeon）明言十分失望。她先前揚言，一旦英國最高法院否決蘇格蘭政府的挑戰，會把蘇格蘭獨立作為下次大選主要政綱，並通過民眾投票形成「變相公投」。

英國10月財政赤字錄1250億 分析料預算赤字激增 【下一頁】

施雅晴今年6月時宣稱，希望在明年10月19日舉行第二次公投。她委派貝恩入稟英國最高法院，挑戰1998年蘇格蘭法令下的第30條，尋求繞過英國國會批准，順利在2023年舉行公投。

蘇格蘭曾在2014年時舉行獨立公投，最終以55%選民支持繼續留在英國終結。但英國脫歐後，自2007年起執政﹑支持獨立蘇格蘭民族黨在多次選舉中獲勝，使黨內相信脫離英國的機會愈來愈大。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培