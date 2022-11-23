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【醫療平台股】 網絡售藥新規12月1日實施 醫療平台股走勢各異

股樓投資 18:34 2022/11/23

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內地藥品網售新規將於下周四（12月1日）起實施，相關醫療平台股表現反覆。藍籌股阿里健康（00241）股價早段一度跌5.4%，低見5.26元，其後反覆回升，收報5.6元，升0.7%，成交額3.6億元。京東健康（06618）同樣午後轉升，收報64.4元，升2.9%，；平安好醫生（01833）則跌1.7%，報17.74元。

同場加映﹕【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

《藥品網絡銷售監督管理辦法》明確從事藥品網絡銷售的藥品經營企業主體資格和要求，以及強調藥品網絡銷售平台責任。新規又提到，第三方平台應當與藥品網絡銷售企業簽訂協議，明確雙方藥品質量安全責任。內媒引述業內人士指，新規透露出監管態度趨向嚴格和規範化，同時遵循經營監管「綫上綫下一致的原則」，對網售處方藥分開展示、先方後藥、確保處方真實性等規定也更為嚴格具體。

【內房配股】 碧桂園急彈7日後配股「抽水」 折讓近18% 集資39億 股價一度急插近15%【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 京東健康（06618） 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241）

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