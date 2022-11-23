▲ 【解碼｜百度季績】百度嚴控成本續帶動利潤率上行 疫情不利廣告預算、雲增長具韌性

百度 （09888） （美：BIDU）周二（22日）公布勝市場預期的第3季業績，券商估計，百度會繼續嚴控成本，有利第4季及2023年全年利潤率上行。

大摩料利潤率改善 上望全年核心經營利潤預測

摩根士丹利維持百度收入預測，料第四季廣告復甦進度平穩，但雲增長具韌性，考慮到利潤率改善，上調百度2022年及2023年non-GAAP 核心經營利潤預測2%及3%。

大摩稱，百度營銷及行政開支以至人員方面繼續嚴控成本，大摩稱，考慮到整個行業評級下移，並考慮到近期廣告復甦的可見度有限，維持中性評級，將目標價下調 14%至120美元。

花旗：疫情反覆不利廣告預算 但料增長軌道保持不變

花旗發表報告指，百度上季業績穩健，即使百度核心廣告收入按年跌4%，但部分被非廣告收入增長抵銷。花旗稱，內地疫情反覆不利廣告預算，延遲雲項目部署，但管理層對政府防疫措施持謹慎樂觀態度，預計搜索廣告收入將受益於內地重開，因為其對中小企業廣告預算的敞口較大。

花旗料，百度雲收入增長將更具高質量，智能駕駛解決方案獲客戶認可，預計其增長軌道保持不變。花旗維持百度買入評級，將目標價從169美元下調至166美元。

花旗預計，百度今季收入增2%至256億元，經調整營運利潤62億元。花旗下調2022年至2024年收入預測0.1%、2.3%及2.2%，期內經調整淨利預測上調8.1%、1.3%及降0.2%。

富瑞料經調整核心營業利潤率增

富瑞預計，百度經調整核心營業利潤及利潤率第四季度按年增長，搜索和信息流廣告2023年實現按年正增長，汽車解決方案收入應在明年下半年開始增長。

交銀國際認為，由於宏觀經濟的不確定性，預計百度廣告收入或出現按年負增長；雲業務收入按年增長放緩至13%；廣告和雲業務的利潤率持續提升，按年增6個百分點至24.8%。

大和料百度成本優化支撐現金流

大和則認為，內地疫情再臨，百度營銷及雲業務收入短期出現波動，但可通過成本優化來支撐核心盈利能力及現金流表現。

大和指出，百度推遲自動駕駛平台阿波羅（Apollo）的自動駕駛車輛出貨時間，故將2023至24年收入預測下調1至2%。大和維持百度「買入」評級，目標價由185元上調至190元。

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編輯：李哲毅