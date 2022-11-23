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【晶片角力】受美國晶片禁令影響 中國10月半導體設備進口年減27%

環球政經 18:29 2022/11/23

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據外媒報道，受美國一系列晶片政策打擊，中國10 月半導體設備進口較去年大減27%，為近兩年以來最低水平，美國及日本進口均錄得下滑，而荷蘭進口則翻倍成長。

【同場加映】【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

據今年至10月數據，中國運算晶片進口增長1%，但大多集中在年初。報道指，因全球經濟衰退的擔憂情緒日漸惡化，近期運算晶片進口成長力道疲軟，同時反映市場智慧手機和個人電腦的需求下滑。

另外，10月的進口數據明顯低於今年其他月份，而年至10月為止，海外採購金額共錄得7個月下滑。

【大行報告】【【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高

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記者：何珊如

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