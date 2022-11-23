原業主為遷心儀校網區 劈價一成售樓　豫豐花園三房538.8萬售

樓價跌幅顯著，近期買家入市決定有所加快。中原地產梁健文表示，屯門豫豐花園13座高層B室，實用面積594平方呎，屬三房間隔，叫價598萬元，業主因想盡快換樓遷入心儀校網區，近日見有上車客議價，便一口氣劈價59.2萬元，減幅達10%，即以538.8萬元沽出，實用呎價9071元。

梁健文表示，買家為上車客，睇樓兩三年，一直在將軍澳覓盤，近月眼見樓價明顯回落，亦覺得新界西北發展潛力大，於是入區尋寶，最後心儀豫豐花園樓齡較新，見上址減幅吸引，即日極速拍板承接。原業主則於2018年3月以575萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕36.2萬元或6.3%。

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