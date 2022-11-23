  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

原業主為遷心儀校網區 劈價一成售樓　豫豐花園三房538.8萬售

股樓投資 18:28 2022/11/23

分享：

分享：

樓價跌幅顯著，近期買家入市決定有所加快。中原地產梁健文表示，屯門豫豐花園13座高層B室，實用面積594平方呎，屬三房間隔，叫價598萬元，業主因想盡快換樓遷入心儀校網區，近日見有上車客議價，便一口氣劈價59.2萬元，減幅達10%，即以538.8萬元沽出，實用呎價9071元。

梁健文表示，買家為上車客，睇樓兩三年，一直在將軍澳覓盤，近月眼見樓價明顯回落，亦覺得新界西北發展潛力大，於是入區尋寶，最後心儀豫豐花園樓齡較新，見上址減幅吸引，即日極速拍板承接。原業主則於2018年3月以575萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕36.2萬元或6.3%。

延伸閲讀【多圖】朗譽兩房連儲物室示位陪你睇　暖色設計展示時尚型格

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

同場加映【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 豫豐花園 屯門 中原地產 將軍澳

上一篇文章

【晶片角力】受美國晶片禁令影響 中國10月半導體設備進口年減27%

下一篇文章

【比亞迪加價】 新能源車補貼年底結束 比亞迪旗下3款車型將加價 介乎2,000至6,000元人幣

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款