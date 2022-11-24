【世界盃2022】巴西記者慘遭騷擾 披州旗被誤當彩虹旗

2022世界盃主辦國卡塔爾因人權議題備受爭議，象徵多元性向社群的彩虹旗更被當地人視為禁忌。一名巴西記者披著州旗，有穿白袍人士疑似誤認為彩虹旗並騷擾他。記者用電話拍攝男子的行徑，卡塔爾警方反而扣留其電話。

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周二（22日）為世界盃B輪首輪賽事，中東國家沙特阿拉伯以2比1爆冷擊敗強敵阿根廷。巴西記者佩雷拉（Victor Pereira）當日披著巴西伯南布哥州（Pernambuco）的州旗，旗幟上有紅、黃、綠三色彩虹、一個紅色十字和一顆星。

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佩雷拉於賽事結束後離開賽場，但遇到一名身穿阿拉伯傳統白色長袍的男子，誤以為他身上的巴西州旗是代表LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者、疑性戀）社區的彩虹旗。

他憶述事發當時，白袍男子抓起他身上的巴西州旗，將旗幟扔在地上開始踩踏。

佩雷拉拿起手提電話拍攝白袍男子搶旗幟的影片，但男子反過來搶奪佩雷拉的電話，要求刪除影片才會將電話歸還給他。

一名警察其後抵達現場介入事件，更從那名白袍男子手中搶奪電話，命令佩雷拉刪除影片。

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最終佩雷拉選擇屈服刪除影片，以便可以取回電話，其後在社交媒體Twitter訴説他遇到的情況。

伯南布哥州州長Paulo Camara其後也在Twitter發文，以示聲援佩雷拉。Paulo Camara指佩雷拉正在卡塔爾報導世界盃，卻遭當局沒收州旗。

世界盃主辦機構與卡塔爾政府媒體辦公室暫時仍未回應事件。

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責任編輯：鄭錦玲