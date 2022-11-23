▲ 【高淨值人士】調查：66%香港高淨值人士曾精神健康欠佳 37%CEO憂ESG不達標、逾一成考慮離港

保險公司調查顯示，66%受訪香港高淨值人士過去12個月曾出現精神健康欠佳徵狀。98%受訪香港高淨值人士期望改善工作與生活平衡。37%受訪的香港行政總裁表示，面對有關環境、社會和企業管治（ESG）的目標時感到壓力，佔數為全球最高。

保柏環球委託研究機構於8至9月訪問年薪和可投資資產（不包括房產或在職退休金）超過100萬英鎊（約940萬港元）的人士，全球訪問於2,439名受訪者，當中1,831位為董事會級別的高管人士，541位為行政總裁。在香港區，機構訪問403名高淨值人士，包括256名董事會成員和147名行政總裁。

受訪的香港高淨值人士最常見的問題，包括情緒波動（11%）、決策困難（10%）、睡眠障礙（9%）和精神疲憊或倦怠（9%）。

7%的高淨值人士曾出現自殘或傷害他人的念頭，高於去年調查所得的4.5%，而出現該方面行為或傷人念頭的行政總裁比率為12%。

受訪的香港高淨值人士的主要擔憂分別是：實現ESG目標（37%）、平衡工作和私人時間（27%）以及面對經濟不確定性或衰退（25%）。

一成行政總裁擬撤離香港 CEO一年料花多少錢？

調查指，面對愈來愈大的壓力及精神健康警號，香港高淨值人士正加入大辭職潮以投放更多時間陪伴家人或朋友及保持心理健康，預計將有大量的人離職和調職。

38%的高淨值人士計劃於明年作出工作調動，包括轉職、減少工作時間、成為顧問或自由工作者、停工或退休。13%的行政總裁正計劃撤離香港，或遷移至另一個國家或城市（10%）。

隨着ESG成為重點關注，香港行政總裁面對ESG政策的壓力大增，在實現ESG目標上遇到的壓力位列全球首位（香港行政總裁：37%；全球平均值：26%）。

46%行政總裁表示，希望公司增加支援身心健康的預算，預計未來12個月將平均花費約1,790萬港元。85%行政總裁計劃明年為自己或家人購買額外的私人醫療保障。他們希望個人醫療保險計劃的資源更多投放在預防疾病、維持或改善整體健康的範疇上，以及同時覆蓋自己及家人。

相關文章：

【可持續發展】GoImpact：香港上市公司在ESG發展步伐頗快 惟中小企普遍缺乏資源及人才推動發展

【理財通】滙豐冀港高淨值客戶盈利5年後倍增

編輯：胡學能