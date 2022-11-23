  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪加價】 新能源車補貼年底結束 比亞迪旗下3款車型將加價 介乎2,000至6,000元人幣

股樓投資 18:00 2022/11/23

分享：

分享：

比亞迪（01211）明年起提高部分車型價格。比亞迪於官方微博公布，上調旗下「王朝」、「海洋」及「騰勢」新能源車型的官方指導價2,000至6,000元人民幣不等，具體車型的加價通知將另行發布，而明年1月1日前下單的客戶不受是次調整價格的影響。惟股價未受加價消息刺激，更低見173.2元，最多跌2.8%，收報175元，跌1.8%，成交額14.2億元。

同場加映﹕【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

比亞迪解釋，漲價主要因新能源汽車購置補貼政策將於今年底終止，在此之後上牌的車輛，將不再給予補貼（(現有補貼額度為插電混合動力車每輛4,800元、純電動車每輛12,600元），同時下半年以來電池價格大幅上漲，因此需加價應對。至於比亞迪是否將繼續加價，據內媒引述比亞迪投資者關係部工作人員指出，暫時沒有收到通知。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

乘聯會秘書長崔東樹接受內媒訪問時表示，受新能源汽車補貼年底正式退出的影響，相信明年初將再掀起一輪漲價潮，但料規模不會太大。

同場加映﹕【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 電動車 汽車 新能源

下一篇文章

【新股IPO】內地物聯網濠暻科技通過上市聆訊　已完成93個物聯網解決方案項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款