【比亞迪加價】 新能源車補貼年底結束 比亞迪旗下3款車型將加價 介乎2,000至6,000元人幣

比亞迪（01211）明年起提高部分車型價格。比亞迪於官方微博公布，上調旗下「王朝」、「海洋」及「騰勢」新能源車型的官方指導價2,000至6,000元人民幣不等，具體車型的加價通知將另行發布，而明年1月1日前下單的客戶不受是次調整價格的影響。惟股價未受加價消息刺激，更低見173.2元，最多跌2.8%，收報175元，跌1.8%，成交額14.2億元。

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比亞迪解釋，漲價主要因新能源汽車購置補貼政策將於今年底終止，在此之後上牌的車輛，將不再給予補貼（(現有補貼額度為插電混合動力車每輛4,800元、純電動車每輛12,600元），同時下半年以來電池價格大幅上漲，因此需加價應對。至於比亞迪是否將繼續加價，據內媒引述比亞迪投資者關係部工作人員指出，暫時沒有收到通知。

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乘聯會秘書長崔東樹接受內媒訪問時表示，受新能源汽車補貼年底正式退出的影響，相信明年初將再掀起一輪漲價潮，但料規模不會太大。

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記者：郭秀慧