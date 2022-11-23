【新冠疫苗】二價版更有效防Omircon 18至49歲保護力更好

因應新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，各藥廠研發二價疫苗加強保護力。美國首個現實世界數據指出，接種二價疫苗有效防範Omicron病毒。當中又以18至49歲人士接種後提升的保護力更佳。

專家憂美國冬季恐受「三重流行病」夾撃 加州醫院加設帳篷診治 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）周二（22日）公布的每周發病及死亡率報告中，列出一個涉及超過36萬人，接種由輝瑞（Pfizer）或Moderna研發﹑同時針對原始及Omicron的BA.4與BA.5病毒二價疫苗後的研究報告。

研究指出，與零針人士比較，18至49歲人士接種二價疫苗後有效降低43%感染新冠肺炎，50至64歲亦減少28%，65歲或以上則是22%。如果民眾接種上一針加強劑後2至3個月再打二價疫苗，CDC指保護力有疊加作用。18至49歲增加平均30%，50至64歲提升31%，65歲或以上則是28%。

【美國疫情】CDC主任食輝瑞口服藥後復陽 拜登福西後第3人 【下一頁】

與接種原始疫苗相比，打二價疫苗後防範有症狀感染的機率屆乎40至60%。其中18至49歲效果最佳，達56%。其次為50至64歲的48%，65歲或以上則是43%。

CDC流行病學專家林克—蓋利斯（Ruth Link-Gelles）表示，疫苗提供90至100%保護力的時代過去，雖然二價疫苗提升一定程度保護功效，但民眾應該習慣利用多重防範如經常檢測﹑戴高質量高口罩及保持空氣流通加強保護。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培