  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】二價版更有效防Omircon 18至49歲保護力更好

環球社會熱點 17:58 2022/11/23

分享：

分享：

因應新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，各藥廠研發二價疫苗加強保護力。美國首個現實世界數據指出，接種二價疫苗有效防範Omicron病毒。當中又以18至49歲人士接種後提升的保護力更佳。

專家憂美國冬季恐受「三重流行病」夾撃 加州醫院加設帳篷診治 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）周二（22日）公布的每周發病及死亡率報告中，列出一個涉及超過36萬人，接種由輝瑞（Pfizer）或Moderna研發﹑同時針對原始及Omicron的BA.4與BA.5病毒二價疫苗後的研究報告。

研究指出，與零針人士比較，18至49歲人士接種二價疫苗後有效降低43%感染新冠肺炎，50至64歲亦減少28%，65歲或以上則是22%。如果民眾接種上一針加強劑後2至3個月再打二價疫苗，CDC指保護力有疊加作用。18至49歲增加平均30%，50至64歲提升31%，65歲或以上則是28%。

【美國疫情】CDC主任食輝瑞口服藥後復陽 拜登福西後第3人 【下一頁】

與接種原始疫苗相比，打二價疫苗後防範有症狀感染的機率屆乎40至60%。其中18至49歲效果最佳，達56%。其次為50至64歲的48%，65歲或以上則是43%。

CDC流行病學專家林克—蓋利斯（Ruth Link-Gelles）表示，疫苗提供90至100%保護力的時代過去，雖然二價疫苗提升一定程度保護功效，但民眾應該習慣利用多重防範如經常檢測﹑戴高質量高口罩及保持空氣流通加強保護。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登接種二價新冠疫苗 呼籲美國民眾盡快打針
2022/10/26
拜登接種二價新冠疫苗 呼籲美國民眾盡快打針
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
2022/10/25
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元
2022/10/21
【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元
【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna
2022/10/13
【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna
【新冠疫情】世衛：歐洲或將有新一輪疫情 確診個案按周增8%
2022/10/13
【新冠疫情】世衛：歐洲或將有新一輪疫情 確診個案按周增8%

你可能感興趣

拜登接種二價新冠疫苗 呼籲美國民眾盡快打針
13:19 2022/10/26
拜登接種二價新冠疫苗 呼籲美國民眾盡快打針
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
14:03 2022/10/25
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元
14:40 2022/10/21
【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元
疫情 疫苗 美國 新冠肺炎疫情 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 Moderna（美：MRNA） 輝瑞 口罩

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間18:00）

下一篇文章

美弗吉尼亞州超市爆槍擊致多死 傳槍手為店經理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

報道俄羅斯飛彈襲擊波蘭 美聯社記者已離職
報道俄羅斯飛彈襲擊波蘭 美聯社記者已離職
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間18:00）
Salt Bae餐廳130萬賬單惹劣評 曬24K金箔牛扒反擊
Salt Bae餐廳130萬賬單惹劣評 曬24K金箔牛扒反擊
【世界盃2022】沙特宣布放假一日 慶祝爆冷贏阿根廷
【世界盃2022】沙特宣布放假一日 慶祝爆冷贏阿根廷
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
【Black Friday】優惠非最平？僅1成半商品「真特價」
【Black Friday】優惠非最平？僅1成半商品「真特價」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款