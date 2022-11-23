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【Twitter亂局】Twitter競爭對手Hive Social　用戶數量破百萬

科技 19:05 2022/11/23

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Hive Social註冊人數迅速增加，更在今（23日）突破一百萬用戶。

Elon Musk入主Twitter後大動作進行改革，惟公司內部一片混亂，負面消息不斷。而作為Twitter競爭對手的社交平台Hive Social，就在Twitter亂局期間，註冊人數迅速增加，更在今（23日）突破一百萬用戶。

【Twitter亂局】Elon Musk稱重啟招聘　新版Twitter Blue無限期押後推出

【審查漏洞】Twitter上傳完整電影無被下架　演算法推薦用戶觀看

於2019年創立的Hive Social平台，結合了Instagram和Twitter等各種社交網絡的概念，用戶可以選擇別名、顯示星座、甚至將最喜歡的歌曲添加到個人資料中，如使用Twitter一樣。不過與其他社交平台不一樣的地方，Hive Social主要按時間順序排列諮詢，並非採用個性化演算法來顯示。

當Twitter一片混亂之際，許多用戶都開始轉移到其他類似的社交媒體平台，當中包括Hive Social，其用戶量急速增長，總用戶數量更破百萬。另值得一提的是，目前Hive Social沒有桌面版本，用戶只能通過iOS和Android設備使用。

【Twitter亂局】假冒帳號泛濫　Twitter Blue付費認證服務暫停用戶註冊

責任編輯：曾曉汶

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