【大行報告】摩根資產管理發布未來風險回報展望 料2022市場下行為長線投資者造就入市良機

摩根資產管理周三（23日）發布對未來10至15年的風險回報展望，報告分析顯示，現時資產估值偏低，加上孳息率較高，料資產市場將出現十多年來別具吸引力的長線機遇。

報告指出，鑒於宏觀環境已有所改變，60/40股債組合在未來10至15年的預測年回報率從去年的4.30%躍升至今年的7.20%。許多投資者難免關注通脹高企問題以及其他短期市場風險，但未來幾年通脹率有望從高位回落，而長線回報率的預測亦已顯著提高。

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摩根資產管理多資產解決方案亞太區總監Leon Goldfeld表示：「最新一期的預測反映，市場經過一年的動盪，我們的核心投資原則依然經得起考驗——60/40的股債策略仍是投資組合的穩固基石，而另類投資則有潛力提供超額回報，抗通脹保障及多元化分散效益。股市和債市於2022年同告急挫並陷入低谷，跌勢或許尚未結束，但長遠而言，我們認為今年的動盪環境締造了十年來最具吸引力的投資機遇。」

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記者：何珊如