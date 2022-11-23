▲ 【大行看法】高盛：防疫措施仍礙房地產復甦 明年經濟有望回暖

高盛首席中國經濟學家閃輝表示，內地的防疫政策仍對房地產市場復甦構成障礙。

"(The Covid strategy) is a big roadblock for the property sector, for the labor market and a number of aspects of the economy." 「防疫策略是房地產行業、勞動力市場以及經濟若干方面面臨的一大障礙。」

她表示，由於目前內地當局仍採用「動態清零」政策，早前推出的房地產寬鬆措施，可能不會推動房地產行業復甦，並會降低因寬鬆措施帶來的預期收益。

內地當局近日推出一系列措施幫助房地產，繼本月發布的「16條措施」救助計畫後，人行公布，向商業銀行提供2000億元人民幣免息再貸款，以支持商業銀行提供配套資金用於支持「保交樓」。

閃輝：消費、房地產或將受益於重新開放

閃輝稱，假設中國明年第二季重新開放，預計明年經濟將增長4.5%，當中消費將出現大幅反彈及通脹會溫和回升，而財政政策則會有所收緊。

她指出，即使中國重新開放，市民感染風險升溫或未會立即恢復出行活動，將導致經濟活動短期亦未反彈。因此，她估計，即使内地當局重新開放，經濟亦需待明年下半年至2024年上半年才會回暖，令2024年GDP有望升至5.5%。

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編輯：伍鍵文