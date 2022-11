【大行看法】高盛：防疫措施仍礙房地產復甦　明年經濟有望回暖

高盛首席中國經濟學家閃輝表示,內地的防疫政策仍對房地產市場復甦構成障礙。

"(The Covid strategy) is a big roadblock for the property sector, for the labor market and a number of aspects of the economy."

「防疫策略是房地產行業、勞動力市場以及經濟若干方面面臨的一大障礙。」