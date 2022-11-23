【大行看法】瑞信：預期美國最終將加息至5厘　中國明年經濟增長4.5%

環球央行今年持續緊縮步伐，瑞信預期全球明年經濟增長率僅1.6%，縱使估計央行明年將放慢甚至結束緊縮行動，但主要經濟體應不會減息。當中該行預測美國聯儲局的終端利率將升至4.75厘至5厘， 而且利率會在一段時間內維持，直至通脹壓力有所緩和。

美國工資增長趨勢難受控 影響通脹跌勢

瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）預計環球央行在明年上半年仍會維持緊縮政策，歐洲及美國通脹明年均會有所放緩，估計到明年底，美國核心個人消費（PCE）通脹仍會保持在3%左右，伍澤恩指低失業率及工資增長趨勢難以控制，將令通脹跌勢未夠顯著。

他預期聯儲局將維持激進的緊縮政策，終端利率會升至4.75厘至5厘水平，並會在一段時間內維持。又預期美國明年雖然有逾40%經濟衰退概率，但預測當地明年仍會有0.8%經濟增長。

歐元區方面，伍澤恩認為歐洲仍然會深陷能源危機困擾，歐元區經濟在今年第四季至明年第二季會陷入衰退，預測明年全年經濟增長為負0.2%，預計高通脹及歐元疲弱將促使歐洲央行激進加息，估計終端利率將升至3厘水平。

預測中國明年經濟增長4.5%

中國方面，瑞信預期中國經濟明年有望逐漸回復，預測明年中國有機會在第一季後期重新通關，全年經濟增長可達4.5%，該行指數字低於市場共識是因為內地潛在增速有所放緩，財政整頓及防疫政策的落實情況會對中國經濟構成影響。

至於房地產市場方面，該行大中華區首席投資總監邵志銘指內地仍有不少措施可以推出，以結束內房危機，故行業前景仍然視乎政策走向，現階段認為板塊仍然有不少利好信號支持。但坦言內房銷售將會持續疲弱，人口老化等問題也有機會影響行業前景，估計房地產市場會出現L型走勢。

香港股市上升空間受限

瑞信預測明年上半年股市或受利率問題影響，市場擔心高利率或持續更長時間，將令股市表現變得乏善足陳，屆時盈利穩定、槓桿率較低且具備定價權的板塊和地區將表現更佳。



該行指香港雖然重新開放邊境，但外部需求疲軟仍是拖累經濟增長的一大因素。美元利率上升會導致金融環境收緊，融資不斷成本上升，令房地產價格持續承壓，進而對股市表現構成重大阻力，限制股市上升空間。

瑞信亞太區投資策略師黄春安指，在經濟承受壓力的時候，健康保健板塊在全球任何一個市場都顯露出較高防守性，本港亦不例外，建議投資者可以部署相關股份。另外，他認為受經濟下行壓力影響較少的新能源板塊，也是適宜看好的行業。

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編輯：葉志偉