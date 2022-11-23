【有相睇】剛取得購買證　白居二客睇樓3天即上車　430萬購青衣靚裝居屋

新一批白居二買家正式入市，多區居二市場交投明顯上升，有買家不怕樓價持續下跌，睇樓三天即以430萬元（未補地價）購入青衣青俊苑兩房單位。

中原地產許偉業說，青俊苑B座中層9室，實用面積438平方呎，兩房間隔，去年10月放盤，當時叫價560萬元（未補地價），及至今年9月，減價至480萬元，即引起市場關注，並吸引日前剛獲購買證的白居二人士洽購。該買家見樓市前景未明，所以大膽還價至400萬元，終雙方見面傾價，各讓一步，以430萬元（未補地價）達成交易，實用呎價約9,817元。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

資料顯示，原業主於2017年6月以約248.8萬元購入上址，持貨5年多，現帳面獲利181.2萬元，物業期內升值73%。從代理提供相片可見，單位裝修新淨企理，可即買即住。

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機