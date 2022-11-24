【富士康】鄭州iPhone組裝廠員工與檢疫「大白」爆肢體衝突　富士康：電腦技術錯誤引致補貼額出錯　蘋果稱已派團隊坐陣

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鴻海旗下富士康鄭州iPhone組裝廠月前傳出爆發疫情，富士康承諾向廠房員工增加獎金，以挽留人手。不過，周二（22日）晚上，數以百計富士康鄭州廠房員工走出宿舍，與身穿白色防護衣人員在馬路上對峙，並爆發激動肢體衝突，雙方衝突達旦，而相關影片在網絡熱傳。
至於蘋果公司表示，已派出團隊在鄭州工廠坐陣，並正在檢視當地情況，又會與富士康密切合作，以確保解決員工的疑慮。
社交媒體上，有聲稱是廠房員工投訴伙食差，擔心工作時染疫風險，而且廠房沒有提供承諾發出的獎金。鄭州廠房是全世界最大iPhone組裝廠，聘僱約20萬名員工，近一個月防疫抗疫安排和生產情況早引起中外關注。
富士康最新發表聲明，廠區勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。
富士康稱，園區正繼續與受錯誤訊息影響的員工積極溝通，解釋工資和獎金都是按照公司政策所發放。在溝通過程中，公司也會盡力積極解決員工的擔憂和合理訴求。
继续跟进 接上个视频— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） November 23， 2022
尽管富士康方面提出了新的解决方案，但是之后警察与员工最终还是发生了肢体冲突，视频中出现多人围殴/手持铁棍盾牌击打一人的场景，亦有很多工友流血受伤。 pic.twitter.com/F7XN2xW75S
根據不同社交平台影片，示威民眾深夜從宿舍湧出，並與白色防護衣的人員起肢體衝突。有網民在Twitter聲稱，警方曾使用催淚彈。
凌晨五点 富士康2.0战况升级— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） November 22， 2022
警方使用了催泪瓦斯，富士康工人使用灭火器🧯反击 pic.twitter.com/3adcmvldQ1
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