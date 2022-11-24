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【富士康】鄭州iPhone組裝廠員工與檢疫「大白」爆肢體衝突　富士康：電腦技術錯誤引致補貼額出錯　蘋果稱已派團隊坐陣

股市 12:53 2022/11/24

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【富士康】鄭州富士康iPhone廠員工對峙檢疫「大白」影片熱傳

鴻海旗下富士康鄭州iPhone組裝廠月前傳出爆發疫情，富士康承諾向廠房員工增加獎金，以挽留人手。不過，周二（22日）晚上，數以百計富士康鄭州廠房員工走出宿舍，與身穿白色防護衣人員在馬路上對峙，並爆發激動肢體衝突，雙方衝突達旦，而相關影片在網絡熱傳。

至於蘋果公司表示，已派出團隊在鄭州工廠坐陣，並正在檢視當地情況，又會與富士康密切合作，以確保解決員工的疑慮。

富士康：電腦技術錯誤引致補貼額出錯

社交媒體上，有聲稱是廠房員工投訴伙食差，擔心工作時染疫風險，而且廠房沒有提供承諾發出的獎金。鄭州廠房是全世界最大iPhone組裝廠，聘僱約20萬名員工，近一個月防疫抗疫安排和生產情況早引起中外關注。

富士康最新發表聲明，廠區勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。

富士康稱，園區正繼續與受錯誤訊息影響的員工積極溝通，解釋工資和獎金都是按照公司政策所發放。在溝通過程中，公司也會盡力積極解決員工的擔憂和合理訴求。

根據不同社交平台影片，示威民眾深夜從宿舍湧出，並與白色防護衣的人員起肢體衝突。有網民在Twitter聲稱，警方曾使用催淚彈。

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