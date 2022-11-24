  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【富士康】鄭州iPhone組裝廠員工與檢疫「大白」爆肢體衝突　富士康：電腦技術錯誤引致補貼額出錯

股市 11:14 2022/11/24

分享：

分享：

【富士康】鄭州富士康iPhone廠員工對峙檢疫「大白」影片熱傳

鴻海旗下富士康鄭州iPhone組裝廠月前傳出爆發疫情，富士康承諾向廠房員工增加獎金，以挽留人手。不過，周二（22日）晚上，數以百計富士康鄭州廠房員工走出宿舍，與身穿白色防護衣人員在馬路上對峙，並爆發激動肢體衝突，雙方衝突達旦，而相關影片在網絡熱傳。

社交媒體上，有聲稱是廠房員工投訴伙食差，擔心工作時染疫風險，而且廠房沒有提供承諾發出的獎金。鄭州廠房是全世界最大iPhone組裝廠，聘僱約20萬名員工，近一個月防疫抗疫安排和生產情況早引起中外關注。

富士康最新發表聲明，廠區勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。

富士康稱，園區正繼續與受錯誤訊息影響的員工積極溝通，解釋工資和獎金都是按照公司政策所發放。在溝通過程中，公司也會盡力積極解決員工的擔憂和合理訴求。

根據不同社交平台影片，示威民眾深夜從宿舍湧出，並與白色防護衣的人員起肢體衝突。有網民在Twitter聲稱，警方曾使用催淚彈。

相關文章：

【AAPL】蘋果受累富士康鄭州廠產能大減兼部分機型反應不佳　iPhone 14系列據報減產至少300萬部（第二版）

【AAPL】富士康iPhone鄭州廠房所在地區　實行7天全域靜態管理

【AAPL】富士康調高鄭州廠員工出勤補貼　11月每人最多獲1.5萬元獎金

【芯片大戰】76歲蔣尚義離職中芯後　加入鴻海集團任半導體策略長

編輯：麥德銘

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

請願示威 鴻海 富士康 iPhone 疫情

上一篇文章

【大行看法】高盛：料明年中國GDP增4.5%　若內地落實開關、H股反彈幅度會較A股更大

下一篇文章

【汽車股】吉利預告明年部分車型將加價　加幅介乎2000至6000元人幣不等​​​​​​​
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【FTX爆煲】FTX案首次上庭　律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了　Sam Bankman-Fried管治水平史上未見
【FTX爆煲】FTX案首次上庭　律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了　Sam Bankman-Fried管治水平史上未見
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【美股收市】3個月美元拆息創海嘯後高　議息記錄暗示放慢加息　納指漲1%　道指升95點
【美股收市】3個月美元拆息創海嘯後高　議息記錄暗示放慢加息　納指漲1%　道指升95點
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款