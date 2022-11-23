▲ 【富士康】鄭州富士康iPhone廠員工對峙檢疫「大白」畫面熱傳

鴻海旗下富士康鄭州iPhone組裝廠月前傳出爆發疫情，繼傳出員工逃離工廠返鄉，最新有據稱為富士康員工與身穿防護衣人員在馬路上對峙、肢體衝突的片段。影片中，有數以百計人群在馬路聚集，社交平台另有流傳員工不滿伙食差、廠房沒有提供承諾發出的獎金。

暫時未能證實有關影片真確，而鴻海尚未回應報道。

根據不同社交平台影片，示威民眾早於昨晚已經從宿舍湧出，並與白色防護衣的人員起肢體衝突。有網民在Twitter聲稱，警方曾使用催淚彈。

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編輯：麥德銘