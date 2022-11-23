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【H按封頂息】1個月港元拆息八連升逼4厘　中小型銀行逆市削封頂息至2.875厘　分析：料屬短期策略

Hot Talk 17:16 2022/11/23

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與樓按相關的1個月港元拆息今「八連升」，報3.97024厘，續創逾14年新高，按日升8.1點子。市傳兩家銀行包括工銀亞洲、集友銀行近日俱調減新造按息25點子至2.875厘。市場按息現介乎2.875厘至3.375厘，差距達0.5厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，中小型銀行下調H按計劃鎖息上限，相信是因今年本港樓市交投偏淡，部分中小型銀行基於按揭業務仍未達標，以及為部署明年第一季按揭業務的情況下，各自推出不同按揭產品及相關優惠吸客，當中包括下調H按鎖息上限以及增加現金回贈以搶攻市場份額。他相信，今次中小型銀行下調H按鎖息上限只屬短暫舉動，在資金成本壓力進一步增加背景下，不排該些銀行於按揭業務達標後會再上調H按鎖息上限。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀行在按息定價的考慮因素不只是資金成本、還包括市場上銀行之間的按息水平、競爭力、按揭業務目標及策略等，今年自下半年銀行之間因應息率趨升先後上調H按封頂息率及新造按息，當中銀行調整按息的幅度及步伐並非一致，導致市場上不同銀行的按息差距擴大，按揭客戶有較大機會流向息率較低之銀行。她亦相信最近有銀行下調新造按息，主要是將按息掉頭降回至與市場最優惠之按息水平看齊，以提高按揭競爭力，屬於當前爭取按揭業務的短期性策略。

王認為，今年樓市吹淡風同步拖累首三季按揭貸款量跌2成，而按揭申請量更跌逾3成，大部分銀行在現時年尾時間仍對按揭業務維持積極，加緊爭取今年底前按揭業績以及開始爭取下年度按揭客戶，部分定存息現已逾4厘，反映銀行整體資金成本已上漲，年內整體按息仍有上調壓力，預期12月美國加息後，本港最優惠利率（P）將再上調，加幅不少於0.25厘。

相關文章：

【港元拆息】1個月HIBOR再創14年高　渣打周二加H按「封頂息」25點子至3.375厘

港滙升穿7.84　分析：或因資金短期流入、存款轉買港股

編輯：胡學能

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香港物業 經絡按揭 王美鳳 按揭貸款 現金回贈 拆息 集友銀行 工銀亞洲 港元 銀行

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