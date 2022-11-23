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【新股IPO】內地物聯網濠暻科技通過上市聆訊　已完成93個物聯網解決方案項目

股樓投資 17:52 2022/11/23

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內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技上月第二度遞交上市申請，並已於日前功通過上市聆訊；獨家保薦人為中國平安資本。現時濠暻科技已完成93個物聯網解決方案項目，當中18個為5G專網解決方案，並銷售336個庫存單位的通信設備。專利方面，公司共擁有92項實用新型專利、80項著作權、17項發明專利及兩項工業專利；此外，研發部門共有47名研發專業人員，佔員工總數的58%

同場加映：【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

截至5月底止，集團收益按年增56.2%至8294.7萬元人民幣，當中5G相關收入按年增1.32倍至5101.8萬元人民幣，收入佔比為61.5%；純利按年增66.6%至1050萬元人民幣。

    點擊圖片放大
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是次集資所得，將用作進一步研發以改良5G專網解決方案、招聘5G研發人才及業務開發人員；研發工業物聯網應用技術（WLAN），以及一般營運資金等用途。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

 

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記者：張以正

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