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財政司陳茂波：樓價調整屬預期　跌幅相對慢　樓市辣稅以不變應萬變

股樓投資 17:06 2022/11/23

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財政司司長陳茂波接受傳媒訪問時指，樓價下跌及負資產宗數的上升幅度都屬於預期之中，惟認為相對2003年「沙士」及2008年金融海嘯，現時樓價下跌相對算慢，亦看不到會有大幅急跌的情況出現。預期第四季經濟負增長亦在所難免，地價、印花稅等收入減少，今年赤字會比預算高，大約1000多億，但不至於超過2021年的2300多億。

而對於現行的買家印花稅(BSD)及新住宅從價印花稅，陳茂波坦言暫時均無意調整。指希望香港市民能優先置業，故對外來人來港置業所設的買家印花稅（BSD），未會考慮調整。至於已經有物業的再購入多一層單位，要支付額外的住宅印花稅，政府希望未置業的人先購。現時樓市相對穩健，相信措施能以不變應萬變。

延伸閲讀【多圖】朗譽兩房連儲物室示位陪你睇　暖色設計展示時尚型格

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撰文 : 蔡子俊

印花稅 負資產 樓價 BSD 陳茂波 財政司

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