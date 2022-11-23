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【日本清酒】 獺祭目標海外銷售比例升至9成　4大策略控制出口品質

商業 17:10 2022/11/23

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旭酒造目前輸出海外銷售已遍布30個國家及地區。（Facebook圖片）

日本國內對清酒的需求漸減少，不少釀酒商亦轉戰海外銷售，當中亦包括「獺祭」生產商「旭酒造」。該企更瞄準亞洲需求，中長期計劃海外銷售比例可由現時的4成，升至9成。

【航運業】「搶人才」為重中之中　香港如何發展為「高端航運服務中心」？

綜合日經中文網報道，生產「獺祭」的旭酒造，目前輸出海外銷售已遍布30個國家及地區。該企更計劃明年在美國啟動第一個海外生產基地，開拓歐美市場。現時旭酒造正在紐約建設建築面積達5,000平方米的酒窖，最快將於明年春季投產。起步階段員工有9人，未來將擴展至50人。產量亦會由每年12.6萬升，花10年時間增至126萬升。

該酒窖將會生產面向海外的新品牌「DASSAI BLUE（獺祭Blue）」 ，與日本生產的清酒一樣，推出精米度分別為45％、39％、23％的產品。未來亦計劃推出精米度更高的産品。 

要滿足海外銷售的增長，控制品質是旭酒造的其中一項重點。該企有四大策略

1. 旭酒造不跟無法讓運輸冷鏈維持在-5度的客戶交易

2. 在最大市場中國，包括櫻井社長在內的負責人每隔2個月視察一次倉庫

3. 發展歐美市場，並與當地大學合作， 宣傳日本酒的魅力

4. 致力提高精米度，為釀酒用的山田錦設置了自主標準 

截至2022年9月，旭酒造在2022財年的銷售額為164億日圓，創最高紀錄。目前海外銷售的比例佔4成以上， 其中約7成是以中國為首的亞洲地區。旭酒造認為歐美市場有很大的開拓空間，未來目標將海外銷售額佔比提高到9成。

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責任編輯：葉泳珊

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