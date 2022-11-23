【裁員潮】個人電腦需求跌　HP未來3年裁6,000人

▲ HP因應市場變化，展開「未來就緒轉型」（Future Ready Transformation）計畫，預計在2025年10月以前，裁員4,000至6,000名員工。

踏入後疫情時代，個人電腦需求有趨緩之勢。電腦製造商惠普（HP）就宣布，因應市場變化，展開「未來就緒轉型」（Future Ready Transformation）計畫，預計在2025年10月以前，裁員4,000至6,000名員工。

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HP發表聲明，提及將會實施減少人力的規畫，預計在未來3年中，逐步裁減4,000 至 6,000人，約佔總人數12%。該企估計，與重組和其他費用相關的人工和非人工成本，將達10億美元。

事實上，這已是HP連續至少第三波的裁員行動，早於2016年10月，HP便展開重整計畫，於2019年10月前減少3,000至4,000名員工。其後在2019年10月再次發起重整計畫，於2022年10月以前減少7,000至9,000名員工。

除了HP外，早前Twitter、Facebook母公司Meta、亞馬遜等科技大企，均陸續對外宣布大裁員。外界估計，科技業正面臨著寒冬挑戰。

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責任編輯：曾曉汶

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