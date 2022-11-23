美弗吉尼亞州超市爆槍擊致多死 傳槍手為店經理

美國弗吉尼亞州超市發生槍擊案，已造成約10人死亡及數人受傷。事發於當地的大型連鎖超市，警方表示槍手已經死亡。當州參議員表示，對當地發生大型槍擊案感到悲傷。沃爾瑪超市表示，正與執法部門密切合作。

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弗吉尼亞州切薩皮克（Chesapeake）一間沃爾瑪超市於當地時間周二（22日），約夜晚10時爆發槍擊。當地警方發言人高辛斯基（Leo Kosinski）表示，警方抵達現場時槍擊案已經停止，並發現多人死亡及受傷。有美媒報道指，當局出動逾40名警員。

目前尚未確認死亡確切數字，但高辛斯基指人數少於10人。切薩皮克當局亦確認，死者中包括肇事槍手。有媒體引述倖存者指出，槍手是現年31歲的超市經理Andre Bing，他突然爆發殺害一名女子後，再進入同事休息室大開殺戒，過後他最終吞槍自殺。

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據悉事件中共有6人需要送院，其中1人情況危殆。距離事發超市9公里的醫院The Sentara Norfolk General Hospital發言人表示，醫院已接受5名傷者，但未透露情況。

弗吉尼亞州參議員Louise Lucas表示，對當地發生大型槍擊案感到心痛，承諾將全力找到解決槍支暴力的方法。沃爾瑪周三表示，對弗吉尼亞州槍擊案感到震驚，指正與執法部門密切合作，將致力支持員工。

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責任編輯：李俊儀