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Taylor Swift律師歌迷組隊 合力指證售票網壟斷行為

環球社會熱點 16:54 2022/11/23

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美國樂壇天后Taylor Swift時隔5年再舉辦演唱會，但Ticketmaster售票網卻因網站癱瘓叫停門票預售，網站更面臨政府反壟斷調查。有部分任職律師的Taylor Swift歌迷組成團隊，合力指證Ticketmaster的壟斷等不當行為。

美售票網叫停Taylor Swift演唱會賣飛 議員籲介入調查炒賣 【下一頁】

根據Salesforce的數據，Ticketmaster每年售出近5億張音樂會、大型活動和體育比賽的門票。Ticketmaster在2010年與Live Nation合併，政府官員和反壟斷專家就已憂慮會出現壟斷情況。

《Business Insider》報道，美國司法部已針對Ticketmaster母企展開反壟斷調查。有指Taylor有不少粉絲聚集在社交媒體控訴Ticketmaster，導致Taylor Swift演唱會門票的銷售癱瘓。

雖然Ticketmaster已經發表聲明向粉絲致歉，指銷售受阻是因網站技術不足以處理大量流量。

不過Taylor Swift支持者圈子仍對Ticketmaster做法深感不滿。其中一名粉絲巴内特（Blake Barnett）本身任職律師，她對社交媒體上的亂局感到傷心，也為部分Taylor Swift粉絲無法購買門票而難過。

數百萬人搶Taylor Swift演唱會飛 炒價近18萬貴50倍 【下一頁】

她在網上號召Taylor Swift粉絲組成名為Vigilante Legal的團體，核心小組由50多名跨行業專業人員組成，包括法律、政府、公共關係和科技行業。

巴内特暫時已經收到超過1,200人答覆，這批粉絲分別從事律師、金融業或銀行業，部分人更具有反壟斷經驗。

Vigilante Legal正努力協助政府收集證據指證Ticketmaster，包括訪問更多曾遭Ticketmaster歧視或區別對待的Taylor Swift粉絲的具體經歷，然後再提交聯邦貿易委員會和每個州的檢察總長。

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責任編輯：鄭錦玲

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