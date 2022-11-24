【小米季績】小米低開近1%　第3季營收跌9.7%　經調整淨利21.17億人幣勝預期

▲ 【小米季績】小米第3季營收跌9.7% 經調整淨利21.17億人幣勝預期

內地手機品牌小米 （01810） 周三（23日）收市後公布業績，期內營收704.73億元（人民幣，下同），按年跌9.7%，好過預期的701.62億元；列賬虧損14.76億元，去年同期賺7.92億元，遜預期的賺718.49億元；經調整淨利21.17億元，按年跌59.1%，好過預期的賺19.86億元。

小米低開0.8%，報9.72元。

小米上季智能手機收入約425.14億元，按年跌11.1%，小米稱，第3季全球宏觀經濟波動持續擾動整體智能手機市場需求，全球智能手機出貨量為4020萬部，按年少8.4%，按季則增2.8%。

小米手機ASP跌3% 部分線下門店因疫情關閉

期內智能手機平均銷售單價（ASP）為1,058.2元，按年跌3.0%，小米解釋，ASP減少主要是由於增強境外市場促銷力度，部分被內地推出高端智能手機所抵銷。

內地疫情衝擊小米線下零售，小米稱，部分線下門店在疫情期間短暫閉店，但公司拓展線下渠道業務增量，與合作夥伴建立密切合作，提升配送效率及用戶體驗。小米稱，集團9月與京東到家、美團等合作的 線上線下融合業務，佔內地專賣店線下渠道GMV約7%，雙11期間線下零售店GMV按年提升12%，線上線下融合業務累計GMV達到1.9億元。

境外IoT產品銷售額減少

另外，小米第3季IoT與生活消費產品分部收約190.58億元，按年減少9.0%。小米指出，全球宏觀經濟環境影響需求減弱，導致境外市場銷售額減少，部分被內地智能大家電品類收入增加所抵銷。

當中智能電視及筆記本電腦的收入按年大減18.5%至58億元，主要是由於核心零部件（如顯示面板）價格下降導致智能電視的ASP下降，惟部分被出貨量增加所抵銷。

內地預裝廣告收入下降 境外保持增長

小米期內互聯網服務收入則約70.67億元，按年跌3.7%，主要是金融科技及廣告業務收入減少，惟部分被電視增值服務收入增加所抵銷，集團稱，內地預裝廣告收入下降， 但境外廣告收入仍保持穩健增長，9月的MIUI月活躍用戶按年增加16.1%至5.64億。

不過小米繼續加大研發開支，相關金額達40.70億元，主要是由於與智能電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。

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編輯：李哲毅