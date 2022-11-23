  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港租金】尖沙咀失落全球最貴零售區域榜首　香港主要區域平均零售租金較疫情前最多跌49%（附排名）

Hot Talk 17:26 2022/11/23

分享：

分享：

【香港租金】尖沙咀失落全球最貴零售區域榜首　香港主要區域平均零售租金較疫情前最多跌49%（附排名）

戴德梁行發表2022《全球主要零售大街》報告，香港尖沙咀在全球最昂貴零售區域中，失落第1位，2022年排名下降至第2位，僅次於紐約的上第五大道，米蘭的蒙特拿破侖大街則排名第三。

尖沙咀和銅鑼灣租金較去年分別按下調5%和7%

亞太地區方面，主要零售地段租金逐漸恢復，平均租金較疫情低位上升約7%。香港尖沙咀區繼續位居亞太區最昂貴零售地段榜首。不過，受限於檢疫安排，中港未能完全通關，傳統遊客區的尖沙咀和銅鑼灣租金較去年分別按下調5%和7%，中環區則保持平穩。整體而言，香港主要區域平均零售租金較疫情前最多下跌49%。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

截至第三季度數據，全球主要零售市場平均租金已回復至僅低於疫情前6%的水平。當中，亞太地區是疫情期間相對較受影響的地區，但現時租金已比疫情間最低位稍微回暖，比疫情前水平低12%。

香港10月CPI按年增幅回落至1.8%　租金續拖低通脹率【下一頁】

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指，尖沙咀自2020年起取替銅鑼灣成爲亞太區最昂貴的購物大街，2022年尖沙咀繼續蟬聯亞太區租金表現之冠，雖然現時內地遊客訪港數字仍然處於極低水平，令傳統遊客區的尖沙咀和銅鑼灣一帶空置舖位續現，租金依然受壓，但租金跌幅已趨穩定，過往為名店街的尖沙咀廣東道，部分國際奢侈品牌相繼遷出，改由其他更大衆化的品牌填補。

《全球主要零售大街》首次發佈於1988年，主要追蹤全球頂級零售街區，以戴德梁行專有數據爲基礎，根據租金價值對92個城市最昂貴的商業街區進行排名。與 019年之前的年度報告不同，本次報告是新冠疫情爆發以來，首次針對新冠疫情前後租金表現進行深入考察和分析。

相關文章：【太古地產】太古旗下太古廣場辦公樓首三季續約租金跌18%　內地商場零售銷售增長全綫跌

相關文章：【大行報告】大摩：寫字樓租金及零售租金正在築底　偏好兩隻會增加派息及進行回購的地產股

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 出入境管制 疫情 商舖 戴德梁行 香港 銅鑼灣 紐約 尖沙咀

上一篇文章

【大行看法】瑞信：預期美國最終將加息至5厘　中國明年經濟增長4.5%

下一篇文章

【富士康】鄭州富士康iPhone廠員工對峙檢疫「大白」畫面熱傳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】多項數據公布前　道指期貨偏軟微跌1點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】多項數據公布前　道指期貨偏軟微跌1點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【港股市況】阿里巴巴升近3%、美團續跌1%　「中字股」續見炒作　恒指反覆升99點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升近3%、美團續跌1%　「中字股」續見炒作　恒指反覆升99點（不斷更新）
【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%
【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款