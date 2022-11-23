▲ 【香港租金】尖沙咀失落全球最貴零售區域榜首 香港主要區域平均零售租金較疫情前最多跌49%（附排名）

戴德梁行發表2022《全球主要零售大街》報告，香港尖沙咀在全球最昂貴零售區域中，失落第1位，2022年排名下降至第2位，僅次於紐約的上第五大道，米蘭的蒙特拿破侖大街則排名第三。

尖沙咀和銅鑼灣租金較去年分別按下調5%和7%

亞太地區方面，主要零售地段租金逐漸恢復，平均租金較疫情低位上升約7%。香港尖沙咀區繼續位居亞太區最昂貴零售地段榜首。不過，受限於檢疫安排，中港未能完全通關，傳統遊客區的尖沙咀和銅鑼灣租金較去年分別按下調5%和7%，中環區則保持平穩。整體而言，香港主要區域平均零售租金較疫情前最多下跌49%。

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截至第三季度數據，全球主要零售市場平均租金已回復至僅低於疫情前6%的水平。當中，亞太地區是疫情期間相對較受影響的地區，但現時租金已比疫情間最低位稍微回暖，比疫情前水平低12%。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指，尖沙咀自2020年起取替銅鑼灣成爲亞太區最昂貴的購物大街，2022年尖沙咀繼續蟬聯亞太區租金表現之冠，雖然現時內地遊客訪港數字仍然處於極低水平，令傳統遊客區的尖沙咀和銅鑼灣一帶空置舖位續現，租金依然受壓，但租金跌幅已趨穩定，過往為名店街的尖沙咀廣東道，部分國際奢侈品牌相繼遷出，改由其他更大衆化的品牌填補。

《全球主要零售大街》首次發佈於1988年，主要追蹤全球頂級零售街區，以戴德梁行專有數據爲基礎，根據租金價值對92個城市最昂貴的商業街區進行排名。與 019年之前的年度報告不同，本次報告是新冠疫情爆發以來，首次針對新冠疫情前後租金表現進行深入考察和分析。

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編輯：陳韻妍