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投資者減磅沽元朗Grand YOHO　三房戶造價跌穿1000萬　創近2年新低

股樓投資 16:55 2022/11/23

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樓市前景未明，再有投資者減磅沽貨。中原地產林頌宜說，Grand YOHO 2座高層F室，實用面積615平方呎，三房一廁間隔，享開揚內園及泳池景，日前以966.8萬元沽出，實用呎價約15,720元，造價屬同類單位近兩年新低。 

林頌宜透露，業主為投資者，因見經濟及樓市前景未明，決定減磅沽貨，上址原開價1,050萬元，近日經上車客議價後，終減至966.8萬元沽出。 

資料顯示， 原業主於2017年4月以1,013.4萬元一手買入單位，雖然現帳面蝕46.6萬元，物業期內貶值約4.6%，但單位過去5年多一直收租，而上一份租約月租2.28萬元，相信多年的租金收入足以抵銷蝕幅，並且有賺。 

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

GRAND YOHO 中原地產 二手市場 私人屋苑

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