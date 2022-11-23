【新股IPO】凌雄科技2436明日掛牌暗盤升4.6%每手帳面賺105元 下限7.6元定價 一手中籤率30%

凌雄科技（新上市編號：02436）將於明日（24日）掛牌，根據耀才交易平台顯示，其暗盤最高曾見8.88元，較招股價升16.8%，暗盤收市報7.95元，升4.6%，每手帳面賺105元。

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該股以招股價下限7.6元定價，其招股價範圍介乎7.6至8.74元，香港公開發售部分錄得超額認購約5.16倍；以每手300股計，一手中籤率為30%，認購7手即2100股穩獲一手；獨家保薦人為海通國際。

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集資所得，預期約45%將用於改善客戶體驗，以滿足不斷演進的客戶需求；25%將用於擴大公司在目標市場的客戶群及市場份額；15%將用於系統升級和產品開發；5%將用於加強公司的風險管理能力；10%將用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正