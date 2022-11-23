  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 22:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】凌雄科技2436明日掛牌暗盤升4.6%每手帳面賺105元 下限7.6元定價 一手中籤率30%

股樓投資 21:34 2022/11/23

分享：

分享：

凌雄科技（新上市編號：02436）將於明日（24日）掛牌，根據耀才交易平台顯示，其暗盤最高曾見8.88元，較招股價升16.8%，暗盤收市報7.95元，升4.6%，每手帳面賺105元。

同場加映：【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

該股以招股價下限7.6元定價，其招股價範圍介乎7.6至8.74元，香港公開發售部分錄得超額認購約5.16倍；以每手300股計，一手中籤率為30%，認購7手即2100股穩獲一手；獨家保薦人為海通國際。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

集資所得，預期約45%將用於改善客戶體驗，以滿足不斷演進的客戶需求；25%將用於擴大公司在目標市場的客戶群及市場份額；15%將用於系統升級和產品開發；5%將用於加強公司的風險管理能力；10%將用作營運資金及一般企業用途。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
凌雄科技（02436） IPO 港股

上一篇文章

【新股IPO】國鴻氫能遞交來港上市申請　或成本港首家氫燃料電池上市公司

下一篇文章

【小米1810】小米上季經調整盈利跌近6成 未為印度業務進行撥備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
換樓客睇中永久單邊靚海景　漏夜帶票睇樓　終花1260萬入市
換樓客睇中永久單邊靚海景　漏夜帶票睇樓　終花1260萬入市
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款